Qualifs Euro U19 : les Bleuets s’offrent le Pays de Galles

Mercredi, l’équipe de France U19 avait parfaitement entamé sa campagne de qualification à l’Euro U19. Face au Liechtenstein, les hommes de Bernard Diomède avaient enregistré une très large victoire (7-0) sans trembler. Il fallait confirmer ce samedi soir face au Pays de Galles.

Et cela avait mal commencé après l’ouverture du score des visiteurs grâce à Oliver Bostock. Mais les Bleuets n’ont pas vraiment douté puisque quelques minutes plus tard, Aladji Bamba. Au retour des vestiaires, c’est Tidiam Gomis qui donnait l’avantage aux siens et la victoire puisque le score ne bougera plus. Avec ce succès, la France enchaîne et prend la tête de son groupe.