Covid-19 : La Premier League refuse d'avoir accès au vaccin avant la population

La semaine dernière, le gouvernement anglais donnait le feu vert à la Premier League pour ainsi offrir aux clubs de Londres et de Liverpool la possibilité d’accueillir à nouveau 2000 supporters dans leurs enceintes respectives. Si ce n’est qu’un début, le gouvernement britannique a récemment fait savoir qu’il serait le premier pays au monde à approuver un vaccin Pfizer/BionTech. Si ce dernier a été mis en place pour la semaine prochaine, au moment du retour de certains supporters, The Telegraph nous informe que la Premier League n’essaiera en aucun cas de fournir des vaccins aux footballeurs avant même qu’ils ne soient proposés à la population.

De plus, l’organisation aurait indiqué qu’elle s’opposerait aux clubs qui tenteraient de se fournir ce vaccin plus rapidement que prévu grâce à des entreprises privées. La ligue a affirmé que le système de tests mis en place est extrêmement efficace et qu’il faudra donc attendre quelques jours avant que l’ensemble de la population ne puisse en profiter. En cas de réussite, l’objectif de la ligue serait d’atteindre une capacité de remplissage des stades de 50% avant même que le vaccin ne soit diffusé à l’ensemble de la population. Toutefois, les stades ne seront eux pas remplis à nouveau tant que le vaccin n’aura pas fait effet et que les mesures de distanciation sociale ne seront pas assouplies.