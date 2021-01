Tottenham - Leeds : les compositions officielles

Seulement privé de Gareth Bale et Giovani Lo Celso, José Mourinho aligne un 4-2-3-1. Toby Alderweireld, ménagé face à Wolverhampton, est titulaire dans l'axe de la défense à quatre. Tout comme Steven Bergwijn, en soutien de Kane aux côtés de Heung-min Son et Tanguy Ndombélé.

La suite après cette publicité

En face, Marcelo Bielsa ne réserve aucune surprise. Pascal Struijk enchaîne une troisième titularisation de suite en charnière centrale, tandis que Luke Ayling continue d'y dépanner en l'absence de Robin Koch.

Les compositions des équipes :

Tottenham : Lloris - Doherty, Alderweireld, Dier, Davies - Winks, Höjbjerg - Bergwijn, Ndombélé, Son - Kane.

Leeds : Meslier - Dallas, Ayling, Struijk, Alioski - Phillips - Raphinha, Rodrigo, Klich, Harrison - Bamford.

📋 Marcelo names an unchanged side from the one which defeated West Brom 5-0 on Tuesday night