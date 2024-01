Luciano Rodríguez, le « Mbappé uruguayen » qui enflamme le mercato

Vitor Roque, Endrick, Matheus França, Messinho, Gabriel Moscardo, Claudio Echeverri… Nombreuses sont les pépites sud-américaines à agiter le marché des transferts au cours des derniers mois. Si certains d’entre eux ont d’ores et déjà rallié l’Europe, d’autres patientent encore au sein de leur pays natal. C’est notamment le cas de Luciano Rodríguez Rosales, âgé de 20 ans et sous contrat jusqu’en décembre 2027 avec le Liverpool FC Montevideo en Uruguay. Aussi prometteur que ses homologues brésiliens et argentins, l’ailier droit d’1m79 commence d’ailleurs à susciter de nombreuses convoitises. Formé au Club Atlético Progreso, le natif de la ville de Montevideo, né le 16 juillet 2003, a fait ses débuts en première division uruguayenne le 17 janvier 2021 lors d’un match nul (0-0) contre Montevideo City Torque.

La suite après cette publicité

Une explosion en 2023 !

Régulièrement aligné sur l’aile droite mais capable d’évoluer à gauche ou à la pointe de l’attaque, Luciano Rodríguez Rosales a tout d’abord fait le bonheur de la formation aujourd’hui entrainée par Gaston Anon. Après avoir inscrit 16 buts et délivré 8 passes décisives en 88 matches toutes compétitions confondues, le nouveau crack de la Celeste a finalement rejoint les rangs du Liverpool FC Montevideo en janvier 2023. Sous ses nouvelles couleurs, le numéro 19 totalise d’ores et déjà 9 réalisations et 6 offrandes en 34 rencontres. Plus que cette ligne statistique honorable, ses qualités techniques, de puissance et de vitesse marquent les esprits.

À lire

CAN 2023 : trois morts à Conakry lors des célébrations de la victoire guinéenne

En pleine ascension, celui qui a rejoint les rangs de Liverpool contre 500 000 dollars impressionne tout son monde. Interrogé au sujet de son protégé, le président, José Luis Palma, s’enflammait d’ailleurs totalement lors d’une interview accordée à Sport 890 : «il y a des avant-centres buteurs, mais il est très précieux pour un entraîneur d’avoir un joueur avec cette caractéristique : un Mbappé uruguayen. Nous ne voulons pas faire de comparaisons en termes de valeur ou de qualité, mais en termes de style et de complétude», affirmait ainsi le boss des Negriazules. Rien que ça. Comparé à la star parisienne, Luciano Rodríguez Rosales reste plus que jamais l’une des valeurs montantes du football uruguayen. Symbole de son impact ? Ses performances réalisées avec les sélections jeunes.

La suite après cette publicité

Marcelo Bielsa est déjà convaincu, l’Europe aussi…

Vice-champion d’Amérique du Sud, le joyau de la Celeste incarne parfaitement la «garra charrúa», ce modèle mental de combativité et de sens du sacrifice. Pour preuve, ce titre de champion du monde U20 glané avec l’Uruguay le 6 novembre dernier. Suspendu lors des quarts de finale contre les USA puis contre Israël à l’occasion des demi-finales, le crack uruguayen avait finalement offert le sacre final aux siens en inscrivant, en fin de match, l’unique but de la rencontre contre l’Italie de Marcelo Broli au stade Único de La Plata. Décisif avec les U20 (11 buts en 33 sélections), le gamin de 20 ans recevait alors les louanges d’un compatriote bien connu sur le Vieux Continent : Luis Suárez. Désormais sous les couleurs de l’Inter Miami, la star de l’Uruguay n’a, en effet, pas hésité à adresser plusieurs messages flatteurs à son cadet.

«Noooo tu es fou, Lucho Rodriguez. Impressionnant, espèce de bête. Un but magnifique», s’emportait notamment l’ancien attaquant du Barça sur ses réseaux sociaux après un coup franc splendide inscrit par Luciano Rodríguez contre le Paraguay. Conscient de son énorme potentiel, El Pistolero ne manquait pas non plus de le soutenir après son carton rouge reçu contre la Gambie lors du Mondial 2023 des U20. «Bon travail Lucho Rodriguez, toujours tourné vers l’avenir et positif ! Tout ce qui compte, c’est la force du groupe et la vôtre». Plébiscitée par Suárez, la version uruguayenne de Kylian Mbappé semble également avoir retenu l’attention d’un certain Marcelo Bielsa. Séduit par son profil et son réalisme offensif, l’ancien coach de l’OM n’hésitait ainsi pas à faire appel à lui pour les matchs amicaux de l’Uruguay contre le Nicaragua et Cuba en juin dernier.

La suite après cette publicité

Toujours dans l’attente de sa première sélection avec les A, Luciano Rodríguez Rosales - qui s’apprête à défier les U23 du Paraguay (24 janvier prochain) dans le cadre des éliminatoires d’Amérique du Sud au JO 2024 - réveille, pour l’heure, l’appétit de nombreux clubs européens. Dans cette optique, TyC Sports affirme que Liverpool a d’ores et déjà repoussé plusieurs offres pour sa pépite. Parmi les écuries à l’affût, Feyenoord avait ainsi proposé 10 millions d’euros (+4 de bonus). Un montant jugé insuffisant par le patron du club de Montevideo qui n’attend pas moins de 15 millions d’euros pour céder sa star. Également dans le viseur de River Plate, autre pensionnaire de la Primera División Apertura, Luciano Rodríguez ne devrait, quoi qu’il en soit, pas s’éterniser dans sa ville natale. Reste désormais à savoir si ce dernier évoluera, un jour, aux côtés de celui qui semble lui ressembler…