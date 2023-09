Éric Roy et Bruno Genesio se moquent du début de saison de l’OM

La suite après cette publicité

Samedi, le Stade Rennais a concédé le nul face à Brest (0-0). Un de plus pour l’équipe de Bruno Genesio, le troisième déjà en 4 journées de Ligue 1. Outre la rencontre entre clubs bretons, une discussion entre l’entraîneur de Rennes et son compère, Éric Roy, interroge. Dans les couloirs de Francis-Le-Blé, les deux hommes ont échangé quelques mots avant le match et semblent avoir ironisé sur le début de saison de l’Olympique de Marseille, comme le prouve les images captées par Prime Video, retirées ensuite.

«Vous avez fait un bon match. Contre Marseille, tu es bien payé. Alors eux, ils ont un cul comme ça ! Sur les quatre premiers matchs qu’ils font, ils prennent huit points. Mais c’est optimisé à 200%», raconte Bruno Genesio à Éric Roy, à propos de la défaite de Brest face aux Olympiens récemment (2-0). Un échange qui ne devrait pas ravir les supporters marseillais. 7e de Ligue 1, Rennes a deux points de retard sur l’OM, qui complète le podium (3e).