Le grand retour de Kevin De Bruyne a mis toute l'Europe d'accord, Ronald Koeman promet du lourd pour le Barça

«Ce diable de De Bruyne»

L'un des gros sujets du jour dans la presse européenne, c'est bien sûr le grand retour de «ce diable de De Bruyne», comme le résume L'Équipe. En effet, il est le héros de la Belgique hier. Alors que sa sélection perdait 1-0 face au Danemark, il est entré en jeu à la mi-temps, et a renversé le cours du jeu. Résultat une passe décisive et un but, avec la victoire en poche 2 buts à 1. Forcément, c'est un retour qui marque les esprits et qui fait les gros titres partout en Europe. C'est le cas notamment en Angleterre avec le Daily Express qui a vu un De Bruyne faire une séquence «impitoyable» sur cette 2e mi-temps. Même son de cloche en Espagne, avec Mundo Deportivo qui s'est également régalé de son retour, qui a permis aux Diables Rouges de se qualifier pour les huitièmes.

Ronald voit grand !

En Espagne, Ronald Koeman fait la couverture de Sport, ce vendredi. Le coach du club blaugrana s'est confié au quotidien ibérique notamment à propos de la future équipe, la saison prochaine. «Nous ferons une grande équipe», a-t-il affirmé. Avant d'ajouter que le Barça «travaille pour avoir une équipe compétitive. Et je suis sûr que l'effectif sera plus fort que celui de l'an passé». Le coach du FC Barcelone a même ajouté que Messi devait finir au Barça, et qu'il était confiant sur le fait que cela se termine comme ça.

L'Italie voit la vie en rose

Du côté de l'Italie, la presse semble se féliciter du visage de la Squadra Azzura. C'est en tout cas l'avis de La Gazzetta dello Sport ce matin. «Tu nous fais rêver Italie», peut-on lire en Une du journal au papier rose. «C'est le meilleur jeu vu jusqu'à maintenant et il y a un super esprit de groupe», poursuit le quotidien transalpin. Même si pour La Gazzetta, «la France est plus forte» mais elle peut être battue comme la Belgique. L'équipe nationale fait aussi la couverture de Tuttosport ce vendredi, qui évoque un «boom de l'Italie», mettant en avant la grosse audience télé du dernier match remporté 3-0 contre la Suisse, devant 15 millions de téléspectateurs.