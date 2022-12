Brésil : la CONMEBOL propose à la Seleção de changer d'écusson pour Pelé

Alors que le Brésil est encore en gueule de bois, moins d'une semaine après l'élimination aux tirs au but contre la Croatie, en quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar, la légende Pelé continue de se battre contre la maladie après la publication de plusieurs informations inquiétantes quant à son état de santé. La fédération sud-américaine a en tête un touchant hommage à son champion : remplacer trois des cinq étoiles sur l'écusson brésilien par des cœurs en mémoire impérissable de Pelé, rappelant aussi les titres mondiaux remportés en 1958, 1962 et 1970. Trois succès qui ont garanti au Brésil l'attribution de la Coupe Rimet : «Nous voulons envoyer toute la force et le soutien à Pelé et à sa famille et pour qu'il se rétablisse au plus vite. Pelé était un génie du football, le pionnier de son rôle. Avec lui, le premier concept lié au chiffre 10 est né. Dès lors, tout a commencé là-bas, y compris les comparaisons. Mais Pelé sera toujours incomparable», a déclaré Alejandro Dominguez, président de la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL).

«Nous parlons d'un champion absolu qui sera toujours dans le cœur des gens qui aiment le football. Pelé est toujours avec nous, et il est ici à cette Coupe du monde. Pour honorer sa figure, nous voulons profiter de l'occasion pour proposer à la CBF (Confédération Brésilienne de Football) de changer trois des cinq étoiles qu'elle porte sur son bouclier à trois cœurs en hommage à O'Rei («le roi» en portugais ndlr.), le seul joueur star de l'histoire du football à avoir pu remporter trois fois le titre de Champion du Monde», a conclu Dominguez. L'heure du changement est plus que jamais débattue chez les Auriverdes : le sélectionneur Tite a démissionné et d'autres nouveautés pourraient suivre...