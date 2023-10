Serie A : Bologne étrille et enfonce Empoli

Ce dimanche, la 7e journée a commencé de la plus belle des manières pour Bologne, vainqueur d’Empoli sans grandes difficultés (3-0). Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Thiago Motta ont fait le travail grâce à un formidable hat-trick de Riccardo Orsolini (21e, 66e et 90e) et enfoncent Empoli, provisoirement avant-dernier de Serie A, juste devant Cagliari qui possède un match en moins.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Juventus 13 6 6 4 1 1 12 6 5 Atalanta 12 6 6 4 0 2 11 5 6 Fiorentina 11 6 2 3 2 1 12 10 7 Lecce 11 7 -1 3 2 2 8 9 8 Bologne 10 7 2 2 4 1 6 4 9 Genoa 10 7 0 3 1 3 10 10 Voir le classement complet

Un succès important pour Bologne qui devait prendre les 3 points pour remonter dans la première partie de tableau (8e désormais) et ainsi mettre la pression sur la Juventus notamment, qui affronte l’Atalanta Bergame en fin de journée (18h00). Après quatre nuls de suite, l’équipe de Thiago Motta se remet dans le sens de la marche avant d’affronter l’Inter Milan, leader du classement, le week-end prochain.