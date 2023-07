AS Monaco : les détails de l’opération Philipp Köhn

Après deux ans de déception avec Alexander Nübel, l’AS Monaco va débuter la saison 2023-24 avec un nouveau gardien de but. En effet, comme nous vous l’avions annoncé sur notre site, le club du Rocher souhaite s’offrir les services de Philipp Köhn, portier de 25 ans évoluant au RB Salzbourg. Le principal concerné était également intéressé par le défi monégasque, ce qui a donc facilité les négociations entre les deux clubs.

Selon les dernières informations de L’Equipe, que nous sommes en mesures de vous confirmer, l’international suisse, passé par les équipes de jeunes de la Nati et de l’Allemagne (il a la double nationalité), a passé sa visite médicale avec succès ce vendredi et va signer un contrat de cinq ans avec le sixième de Ligue 1 la saison passée, et donc non qualifiée pour une Coupe d’Europe. Le transfert est, quant à lui, évalué à 8 millions d’euros. L’officialisation ne devrait donc pas tarder.

