Le PSG va collaborer avec Kevin Durant

Désireux de poursuivre son rayonnement international, le Paris Saint-Germain a eu «l’honneur d’accueillir Kevin Durant au Campus PSG aujourd’hui.

Le champion de basket a trouvé du temps dans son agenda olympique pour venir visiter le centre d’entraînement, rencontrer le Président du Club Nasser Al-Khelaïfi et toutes nos sections (équipe Première, équipe Féminine, équipes Jeunes et PSG for Communities)», a indiqué le club parisien dans son communiqué.

A travers cette visite, le MVP de NBA 2014 et triple médaillé d’or olympique va collaborer avec le club parisien, comme l’a confirmé Nasser Al-Khelaïfi : «Kevin est un athlète inspirant, un investisseur et un modèle universel, tant sur le terrain qu’en dehors. Nous sommes extrêmement fiers de son lien avec la famille du Paris Saint-Germain, car nous partageons les mêmes valeurs et la même vision. Nous avons hâte de renforcer nos liens et de travailler en collaboration avec Kevin et Boardroom pour offrir le meilleur du sport et du divertissement aux fans du monde entier», a indiqué le président parisien. L’ailier des Suns de Phoenix devrait donc revenir régulièrement à Paris.