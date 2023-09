OGC Nice : Dante n’a pas apprécié la célébration de Terem Moffi

La suite après cette publicité

L’OGC Nice a frappé un grand coup sur la pelouse du Paris Saint-Germain en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Portés par le doublé de Terem Moffi, également passeur décisif pour Gaëtan Laborde, les Aiglons ont ainsi infligé la première défaite (2-3) de la saison aux Parisiens. Présent en zone mixte, Dante n’a pas manqué de saluer la prestation XXL de son coéquipier, tout en affichant son mécontentement sur la célébration du Nigérian après son doublé.

«Terem a beaucoup de force, il sait prendre la profondeur. Mais le point négatif c’est son 2e but et sa célébration. Il faut savoir rester les pieds sur terre», a notamment déclaré le Brésilien. Pour rappel, Moffi avait enlevé son maillot avant de célébrer devant le virage Auteuil et de chambrer les supporters parisiens présents. Une attitude qui n’avait d’ailleurs, également, pas plu à un certain Kylian Mbappé…