PSG - OGC Nice : quand Terem Moffi provoque la rage de Kylian Mbappé

Avant de retrouver le Borussia Dortmund pour la première journée de la phase de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est en train de sombrer sur sa pelouse face à l’OGC Nice. Menés 3 buts à 1, les Parisiens subissent, en effet, la loi des Aiglons, portés par le duo Gaëtan Laborde-Terem Moffi. Particulièrement brillant dans cette rencontre, l’ancien Lorientais s’est d’ailleurs offert un doublé et une passe décisive.

Auteur du but du break peu après l’heure de jeu, Moffi a, par ailleurs, provoqué la rage des joueurs parisiens, à commencer par Gigio Donnarumma, impuissant sur la frappe de l’attaquant nigérian, mais également Kylian Mbappé, plus que jamais frustré par la réussite du numéro 9 azuréen. Remplacé à dix minutes du terme, Moffi s’était notamment permis de chambrer les supporters parisiens, arborant fièrement son maillot à la manière d’un Nabil Fekir lors d’un derby largement remporté par l’OL face à Saint-Etienne… De quoi entraîner une énorme colère côté PSG et plus particulièrement du Bondynois, très amer vis à vis du buteur de 24 ans…