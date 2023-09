PSG - Nice : les notes du match

Après la trêve internationale, le Paris Saint-Germain devait reprendre les choses sérieuses avant le début de la Ligue des Champions. Dans une soirée marquée par les adieux de Marco Verratti au Parc des Princes, les Parisiens devaient se défaire d’une équipe de Nice séduisante et toujours invaincue. Et si on avait quitté un Paris Saint-Germain séduisant contre l’OL (4-1), le début de match a été plus difficile pour les Franciliens. Malmenés par un milieu de terrain azuréen bien en place, les hommes d’Enrique ont eu du mal et ont fini par céder après une erreur de Mbappé. Todibo en profitait et transmettait à Moffi pour l’ouverture du score (1-0, 21e). En confiance, les Niçois dominaient la partie, mais tombaient sur un Mbappé désireux de rattraper son erreur (1-1, 29e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 10 4 8 3 1 0 13 5 2 PSG 8 4 5 2 2 0 8 3 3 Marseille 8 4 3 2 2 0 7 4 4 Reims 7 4 3 2 1 1 8 5 5 Lille 7 4 0 2 1 1 5 5 6 Brest 7 4 0 2 1 1 5 5 7 Rennes 6 4 4 1 3 0 8 4 8 Nice 6 4 2 1 3 0 4 2 9 Strasbourg 6 4 -2 2 0 2 4 6 10 Le Havre 5 4 2 1 2 1 8 6 11 Lorient 5 4 0 1 2 1 5 5 12 Toulouse 5 4 -1 1 2 1 5 6 13 Metz 5 4 -3 1 2 1 6 9 14 Montpellier 4 4 0 1 1 2 7 7 15 Nantes 2 4 -3 0 2 2 5 8 16 Clermont 1 4 -5 0 1 3 4 9 17 Lens 1 4 -6 0 1 3 4 10 18 Lyon 1 4 -7 0 1 3 3 10 Voir le classement complet

Surpris par une équipe de Nice efficace et pressante, le PSG devait alors faire la différence pour l’emporter. Mais les Niçois étaient déchainés et décidés à faire un résultat. Trouvé seul au second poteau, Laborde pouvait tacler et tromper Donnarumma (2-1, 53e). Le PSG devait tout faire pour éviter sa première défaite de la saison et malgré les entrées de Kolo Muani et Barcola, Moffi pouvait se jouer de Danilo et lâcher une lourde frappe au sol pour s’offrir un doublé sous les sifflets du Parc des Princes (3-1, 69e). Malgré une superbe reprise de Mbappé pour réduire l’écart au score (3-2, 87e), le PSG concédait alors sa première défaite de la saison avant de disputer la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, puis le Classique, contre l’OM. Avec ce succès parfait, Nice passe devant le PSG et grimpe provisoirement à la 2e place, avant un déplacement à Monaco.

PSG-Nice : Randal Kolo Muani appelle à l'optimisme

L’homme du match

- Moffi (8,5) : aligné sur la pointe de l’attaque niçoise, le Nigérian était voué à servir de point d’ancrage à ses partenaires. Il faut dire que l’ancien Merlu a rempli son rôle avec brio. N’hésitant pas à décrocher pour proposer des solutions à ses coéquipiers, le Niçois a su créer des espaces dans son dos afin de chercher la profondeur. C’est d’ailleurs lui qui allume la première mèche mais sa frappe croisée est bloquée par Donnarumma (11e). Sa générosité en première période est récompensée par un but après le quart d’heure de jeu. Tel un renard des surfaces, il récupère au moment opportun une frappe contrée de Todibo avant d’enchaîner du pied droit pour crucifier, avec beaucoup de réussite, le gardien parisien (0-1, 21e). Au retour des vestiaires, il réalise un excellent travail sur le côté gauche afin de servir sur un plateau Laborde pour le deuxième but niçois (1-2, 53e). En confiance, il s’offre même un doublé à l’issue d’une belle projection individuelle dans le camp francilien (1-3, 69e). Remplacé par Boga à la 78e minute, Moffi a enfin montré qu’il était capable de s’intégrer au système imposé par son entraîneur depuis le début de la saison.

PSG

- Donnarumma (4,5) : Un match compliqué pour l’international italien. Sur le premier but de Moffi, difficile de lui jeter la pierre tant il est masqué par ses défenseurs (21e). Il se déploie superbement ensuite pour détourner une frappe de Thuram (26e) puis se couche très rapidement devant Diop (55e). Sur le deuxième but du Nigérian, les torts sont partagés entre la passivité de sa défense et son interprétation. Un jeu au pied toujours aussi fragile.

- Hakimi (6,5) : comme depuis le début de saison, l’international marocain s’est érigé comme l’animateur numéro un de son couloir. Il s’est époumoné dans les courses à haute intensité pour sans cesse épauler Dembélé en phase offensive. C’est d’ailleurs lui qui sert Mbappé sur un plateau sur son but (30e). Sur le plan défensif, le menu était copieux avec Sofiane Diop en face, mais il n’a jamais cédé à l’indigestion et l’a muselé.

- Skriniar (3) : l’international slovaque a traversé de nombreux trous d’air ce soir. Rarement accordé avec Danilo mais souvent à la limite avec l’avertissement, il a également défendu sur les talons face à Moffi. Sur le premier but du Nigérian (21e), il est d’ailleurs trop loin. Sur le deuxième, il est en retard au départ de l’action (69e). Une prestation insuffisante.

- Danilo (5,5) : il n’est pas un défenseur de formation mais il donne la sensation d’en connaître un rayon sur les demandes du poste. Souvent bien placé, il s’est montré solide dans les duels (7e, 9e, 11e,35e, 77e) et infranchissable dans les airs (17e, 35e, 61e). Néanmoins, la façon dont il se fait facilement éliminer par Moffi sur le but de Laborde (53e) entache sa copie. La précision de son jeu long a parfois permis de sauter plusieurs lignes, à l’image de cette ouverture presque décisive pour Mbappé (76e).

- Hernandez (4) : l’international tricolore a probablement rendu sa moins bonne copie depuis son arrivée au PSG. Si sa générosité et son don de soit ne sont plus un secret pour personne, il n’a pas toujours été souverain sur le plan défensif. Sur le troisième but niçois, il laisse un trou béant dans son dos qui permet à Moffi de s’échapper (69e).

- Zaïre-Emery (5) : la nouvelle coqueluche des supporters parisiens a réalisé une prestation honnête ce soir, même s’il s’est, en début de rencontre, parfois montré trop neutre. Par la suite, le nouveau capitaine des Espoirs a tenté de mettre de la vie dans le jeu de son équipe, notamment par ses percées et ses accélérations. Il a disparu en fin de rencontre.

- Vitinha (4) : s’il s’est souvent retrouvé dans le dernier tiers du terrain, l’ancien joueur de Porto a trop souvent manqué de précision sur ses centres et ses transmissions. A sa décharge, son positionnement peu naturel proche de la ligne de touche - une demande de Luis Enrique - a limité son champ d’action en première mi-temps. Par la suite, il a, par séquences, tenté de tisser sa toile avec le ballon mais n’a pas toujours bénéficié de relais. Des pertes de balles dangereuses et évitables (55e).

- Soler (3) : les semaines s’égrènent et le constat reste le même : Carlos Soler est encore bien en deçà des attentes placées en lui. Rarement inspiré avec le ballon, l’international espagnol a fait preuve de trop d’imprécisions techniques, et ce malgré son peu de ballons touchés ce soir. Souvent englué dans la densité, il a marché dans l’ombre avant de disparaître complètement. Remplacé par Ugarte (63e) qui n’a pas mis de temps avant de rentrer dans son match. L’Uruguayen s’est offert quelques belles récupérations de balle en mettant de l’impact (65e, 72e, 81e)

- Mbappé (6) : Titularisé après avoir manqué la rencontre des Bleus contre l’Allemagne mardi pour une gêne au tendon rotulien, le champion du monde 2018 a parfois donné la sensation de jouer sur la retenue. S’il est l’auteur de la perte de balle qui mène au premier but de Moffi (21e), il a quand même montré qu’il était fait d’un métal différent en se rachetant juste derrière d’un super plat du pied pour inscrire son 6e but de la saison (31e). Jute avant, il est également proche d’être passeur décisif pour Dembélé. Plusieurs maladresses techniques mais aussi verbales, à l’image de sa prise de bec avec Moffi en seconde période. Qui d’autre que lui pour sonner la révolte avec sa superbe reprise de volée pour la réduction de l’écart (87e) ?

- Ramos (4) : si son début de semaine fut placé sous le signe de la réussite avec son doublé face au Luxembourg, l’international portugais n’a pas vécu une soirée aussi épanouie ce soir. Bousculé (7e, 12e, 43e), il a subi la loi de Todibo et Dante, constamment à son contact. Une belle inspiration avec cette passe astucieuse pour Dembélé (37e) puis ce laisser couler (52e), mais ce ne sont qu’un palliatif à une prestation bien trop neutre. Remplacé par Kolo Muani (63e). Remuant d’entrée, il a jeté plusieurs froids dans la surface niçoise (64e) avant de délivrer sa première passe décisive pour Mbappé (87e).

- Dembélé (3,5) : sa prestation caractérise l’océan d’inconstance auquel il s’apparente depuis des années. Parfois auteur de fulgurances (34e, 48e), il a aussi, et encore, pêché dans le dernier geste. Difficile de lui chercher des circonstances atténuantes sur sa frappe complètement dévissée, alors qu’il se retrouve miraculeusement en face à face avec Bulka (29e). Il doit aussi faire mieux sur ce service de Ramos, où il croise finalement trop sa frappe (37e). Quelques bons décalages avec Hakimi. Remplacé par Barcola (67e), peu en réussite et auteur d’un tacle non-maîtrisé qui lui a logiquement valu un avertissement (83e).

Nice

- Bulka (4,5) : le gardien de l’OGC Nice n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent jusqu’à cette frappe en première intention de Mbappé menant à l’égalisation parisienne (1-1, 29e). Sur cette action, le Polonais n’est peut-être pas exempt de tout reproche dans la mesure où il effleure le cuir du bout des doigts. Par la suite, le portier du Gym a été très bon dans la relance ainsi que dans les airs. En seconde période, l’ex-Parisien s’est distingué par quelques interventions autoritaires avant de plier à nouveau devant Mbappé (2-3, 87e).

- Lotomba (5) : préféré à Youcef Atal, le Suisse a bien maîtrisé les incursions parisiennes sur son côté droit. Solide sur ses appuis, il ne s’est pas laissé déstabiliser par la qualité de fixation de Mbappé en intervenant par deux fois avec justesse (2e, 17e). Hormis cette frappe qui termine dans les travées du Parc des Princes avant la mi-temps, le latéral droit niçois a été discret en phase offensive. En seconde période, sa prestation défensive est plus mitigée. En fin de partie, il lâche le marquage sur Mbappé qui conclut d’une splendide demi-volée pour réduire le score (2-3, 87e).

- Todibo (7) : au sortir d’une première sélection mitigée avec les Bleus, le néo-international français avait à cœur de se racheter ce soir face au Paris Saint-Germain. En première période, le natif de Cayenne n’a pas lâché d’une semelle Mbappé. L’Aiglon a constamment cherché à empêcher l’attaquant parisien de se retourner pour se mettre dans le sens du but. Sur l’action qui mène à l’ouverture du score niçoise, le Français vient presser haut le Bondynois afin de récupérer le ballon (21e). Dans les airs, le joueur de 23 ans s’est montré impérial. Et pour cause, l’intégralité des centres venant du côté gauche en première période ont atterri sur la tête du Français.

- Dante (6,5) : pour sa 208e sous le maillot du Gym, le capitaine azuréen a tenu son rang. Moins en vue que son compère en défense centrale, le Brésilien a toutefois fait preuve de sérénité dans ses interventions ainsi que dans ses sorties de balle. Il a également compensé son manque de vitesse par son placement intelligent. Une prestation solide pour le taulier de la défense azuréenne.

- Bard (5) : un match correct pour le latéral gauche niçois. Discipliné, l’ancien Lyonnais a bien bloqué son couloir face à Dembélé. Toutefois, son animation offensive laisse encore à désirer puisqu’il a très rarement apporté le surnombre en attaque dans son couloir. Remplacé par Perraud à la 78e, très impliqué défensivement pour sa première sous le maillot niçois.

- Ndayishimiye (7) : omniprésent dans la récupération face à Strasbourg avant la trêve internationale, le milieu de terrain niçois a répondu présent par sa volonté à aller chercher très haut les Parisiens et exercer un pressing dans le camp adverse. Dans un rôle hybride, il a su parfaitement se repositionner au sein de la défense azuréenne lorsque le bloc niçois était beaucoup plus bas. En outre, le Burundais a brillé par son intelligence tactique.

- Sanson (6) : le Français aurait pu être le premier Niçois à se mettre en évidence. À la suite d’une relance au pied complètement ratée de Donnarumma, l’Aiglon manque son contrôle et ne peut inquiéter le portier adverse (5e). Au milieu de terrain, le Niçois a tenu son rang en première période. Son activité à la récupération a fait des dégâts côté parisien. Plus discret en seconde période dans l’entrejeu, il est remplacé par Boudaoui à la 71e minute.

- Thuram (6,5) : absent face à Strasbourg, Thuram effectuait son grand retour dans le onze de départ de Farioli. Fidèle à ses qualités de récupérateur hors-pair depuis le début de saison, le Français a fait preuve d’une belle agressivité pour gratter des ballons intéressants dans les pieds franciliens. Galvanisé par l’ouverture du score de Moffi, il n’est pas loin d’offrir le but du break aux siens, mais son tir enroulé est repoussé avec brio par Donnarumma (26e). Remplacé par Rosario (87e).

- Laborde (6,5) : une rencontre à deux visages pour l’ailier niçois. Timide offensivement, il est tout proche d’offrir l’opportunité aux Parisiens de mener au score en manquant sa relance. Heureusement pour lui, la frappe de Dembélé est trop croisée pour accrocher le cadre de Bulka (38e). Au retour des vestiaires, l’ex-Montpelliérain a élevé le curseur pour offrir le second but aux Aiglons. À la suite d’un excellent travail de Moffi côté gauche, il devance un défenseur parisien pour glisser le ballon dans les filets. Quelques minutes plus tard, le Niçois se distingue par son intelligence et sa vista en servant Diop qui manque de justesse pour inscrire le troisième but du Gym (55e). Enfin, il lance parfaitement dans la profondeur Moffi qui inscrit le troisième but niçois de la soirée (1-3, 68e).

- Diop (6) : l’ailier niçois a rendu une copie correcte face au PSG. L’ancien Monégasque a été très actif en provoquant Hakimi à de nombreuses reprises. Malheureusement, il s’est heurté à la vigilance du Marocain qui lui a laissé peu d’espace pour se mettre en position de centre. En seconde période, il manque de lucidité pour offrir le troisième but aux Aiglons à l’issue d’un bon mouvement initié par Laborde (55e). En phase défensive, son activité a permis au Gym de maintenir une pression haute sur les hommes de Luis Enrique. Remplacé par Guessand à la 71e minute. Auteur d’une très bonne rentrée, l’ancien Nantais a pesé offensivement et aurait même pu ajouter sa pierre à l’édifice en toute fin de match (90e+6).

- Moffi (8,5) : voir ci-dessus