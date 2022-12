À la découverte de Yukik One, le capteur 2 en 1 pour le foot et la vie quotidienne

À l'heure où Noël approche et où certains ne savent pas forcément quoi offrir à leurs proches, le football, ou le sport de manière plus générale, se dresse souvent en héros pour faire plaisir aux siens. Si les maillots, shorts, survêtements ou autres habits de nos footballeurs et de nos clubs préférés font souvent fureur, il ne faut pas oublier les accessoires liés à la performance sportive. Nous vous faisions découvrir en début d'année le capteur Meteor de Footbar. Mais d'autres gadgets existent sur le marché, comme le capteur Yukik One, vendu au prix de 79 €.

Yukik, un capteur pensé pour toujours plus de sport

La particularité de ce capteur (détachable) est qu'il permet à son utilisateur de faire du 2 en 1, à savoir à la fois capteur pour les footballeurs, au niveau du mollet, mais aussi montre connectée, au niveau du poignet, à l'aide d'un bracelet. Là aussi, le but de cet outil né en 2019 est de calculer les performances techniques sur le terrain. « On s'est dit que ce n'était pas possible de voir que le foot n'avait pas d'outils pour mesurer les performances », se rappelle Hassan Koulouh, l'un des fondateurs de Yukik One et PDG de l'entreprise française.

« Yukik c’est avant tout un capteur qui vise à offrir l’expérience des professionnels pour tous en démocratisant l’accès aux données. La technologie utilisée par Yukik reconnait les mouvements lors des activités physiques ainsi que lors des entraînements plus techniques. Les données sont traitées grâce à l'Intelligence Artificielle. Les statistiques collectées sont donc totalement objectives et exclues la possibilité d'erreur humaine », éclaire le communiqué de Yukik pour ce qui est des caractéristiques techniques.

Une double fonctionnalité plaisante

Concernant la partie terrain, avec le ballon rond, YuKik, qui s'enfile au niveau du pied forme grâce à un manchon (deux "poches" sont fournies à l'achat pour mieux s'adapter à la morphologie) est capable de calculer la distance parcourue, la vitesse (de la marche à la course à haute intensité), mais aussi le nombre passes, de tirs et la puissance de ceux-ci. Ce qui démontre toute la panoplie de ce petit appareil pratique à l'utilisation, même s'il faut obligatoirement brancher son appareil à une prise secteur pour pouvoir récupérer ses données, et qu'il faut s'armer de patience le temps du téléchargement.

Pour ce qui est de la montre connectée, son design se veut assez original puisqu'il reprend les proportions d’un terrain de football. « Le double usage permet ainsi d’utiliser le produit au quotidien en surveillant son rythme cardiaque, son activité et son sommeil », précise le communiqué de la firme tricolore. La marge d'erreur du capteur est relativement faible, puisqu'on est sur « de l'ordre de 95% à 98% de précision au niveau de la data », assure Hassan Kalouh.

Un outil de repérage pour les jeunes talents

Contrairement à Footbar, qui insiste sur l'importance de la dimension sociale de son capteur, celui confectionné par Yukik se veut plus focalisé sur la performance individuelle et moins dans le partage collectif. « Notre objectif est seulement "individuel", c'est purement de l'info personnelle, confie le PDG de Yukik. On veut que les chiffres appartiennent aux joueurs, et pas que le produit soit passé de joueur en joueur au sein des clubs. »

Attention, cela ne veut pas dire que les joueurs ne peuvent pas se faire repérer, par exemple, grâce à cet appareil, bien au contraire. Ce n'est pas pour rien si Yukik est partenaire de clubs français, mais aussi d'un club anglais et espagnol. « On veut aussi faire le lien entre les clubs et les joueurs, raconte Hassan Kalouh. On a eu un jeune de 16 ans, récemment qui jouait dans un petit club en Champagne, il est à l'essai depuis septembre dans un de nos clubs partenaires. Sans nous, il n'aurait jamais été repéré par ce club », témoigne-t-il, non sans fierté.

Des ambitions élevées

D'un point de vue marketing, Yukik se distingue là aussi de Footbar en préférant « se concentrer sur des petits influenceurs » pour donner plus de visibilité à son produit. Pour le moment, pas question de débaucher des ambassadeurs de renommée dans le milieu. « Les sportifs professionnels sont gourmands », glisse Hassan Kalouh. Cela n'empêche pas Yukik, qui a vendu 3 000 capteurs la première année puis 10 000 la deuxième, d'avoir de belles perspectives et de grandes ambitions. On veut se développer comme il faut en France tout d'abord, puis en Europe et dans le monde entier, nous informe le PDG, qui vise en priorité le top 5 des grands championnats. Le patron de Yukik nous l'assure en tout cas, ils sont « sur la bonne voie ». Pour le plus grand bonheur des amoureux du ballon rond.