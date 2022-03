LdC (f) : l'OL domine la Juventus et affrontera le PSG en demi-finale

Ce jeudi soir, les Lyonnaises affrontaient la Juventus Turin en quart de finale retour de la Ligue des champions féminine. Lors du match aller, les Italiennes avaient surpris les Françaises (2-1) et il fallait donc pour la bande à Wendie Renard renverser la rencontre. C'est chose faite dans un match très sérieux.

Et le match a chaviré en seulement deux petites minutes. C'est d'abord Ada Hegerberg qui ouvrait le score peut après l'heure de jeu (33e). Deux minutes plus tard, Melvine Malard faisait le break (35e). Un but qui permettait aux Fenottes d'être virtuellement qualifiés pour les demi-finales. Catarina Macario enfonçait le clou (3-0, 73e) avant que Staskova ne sauve l'honneur pour la Juventus. Le score ne bougera plus. Les Lyonnaises filent dans le dernier carré ou elles affronteront... le PSG.