PSG : Milan Škriniar a donné son accord à la Juventus

Milan Škriniar s’attendait sûrement à mieux au Paris Saint-Germain. Suivi par le club parisien depuis l’été 2022, l’ancien joueur de l’Inter Milan a finalement rejoint Paris, libre de tout contrat, un an plus tard. Souvent aligné dans le onze de départ de Luis Enrique en première partie de saison, le joueur de 29 ans a ensuite subi une blessure à la cheville en janvier dernier. Un pépin physique qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois. Un délai qui aura suffi pour qu’il perde sa place en tant que titulaire dans la défense parisienne.

La suite après cette publicité

Peu convaincant à son retour, Škriniar s’est vu montrer la porte de la sortie par la direction parisienne. Des clubs d’Italie, d’Angleterre et d’Arabie saoudite, dont Al-Nassr, ont fait part de leur volonté de recruter l’ex-joueur de Sampdoria. Mais Škriniar n’a jamais donné suite à ces intérêts et a indiqué qu’il souhaitait rester au PSG pour cet exercice 2024-2025. « Je veux rester à Paris bien sûr, j’ai encore quatre ans de contrat. Je suis très heureux, ma famille aussi. Si je ne m’étais pas blessé, on parlerait autrement de ma saison. Personne ne m’a rien dit au club sur un départ éventuel », avait-il indiqué en juin dernier.

Accord oral avec la Juventus, Paris veut plus

Pour sa deuxième saison, le Slovaque partait donc avec de meilleures ambitions. Mais, Luis Enrique a visiblement des idées différentes des siennes. Depuis le début de cette saison, Milan Škriniar n’a disputé que 381 minutes. Avec l’avènement de Willian Pacho et les retours de Lucas Hernández et de Presnel Kimpembe, son temps de jeu risque de fortement diminuer. Un constat qu’a compris Škriniar, qui est ouvert à un départ du club de la capitale. Par ailleurs, sa situation n’a pas échappé à certains clubs européens, dont en Italie.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, la Juventus - qui s’était déjà positionnée sur le Slovaque cet été - est revenue à la charge pour cet hiver. Les Bianconeri souhaitent pallier l’absence de Gleison Breimer, forfait pour le reste de la saison, avec l’arrivée de l’ancien capitaine de l’Inter. Milan Škriniar, lui, a déjà donné son accord pour rejoindre le club turinois. Les négociations avec le Paris Saint-Germain ont déjà été entamées. Le club parisien réclame une somme importante aux Italiens, qui souhaitent inclure différents joueurs pour faciliter l’opération. Reste à savoir désormais quelle solution sera trouvée entre le club francilien et le club du Piémont, pour permettre à Milan Škriniar de partir de Paris et de rallier Turin.