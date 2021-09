FC Barcelone : un nouveau sponsor maillot en 2022 ?

Le FC Barcelone n'a toujours pas de sponsor maillot pour la saison prochaine. D'après les informations d'ARA, il ne devrait pas y avoir de prolongation avec la société japonaise Rakuten, qui apparaît sur le maillot bleu et grenat depuis l'été 2017. Valable jusqu'à l'été prochain, Joan Laporta souhaitait discuter d'un possible renouvellement du contrat signé entre Rakuten et le Barça, mais l'entreprise nippone serait mécontente des relations avec le conseil d'administration de son prédécesseur Josep Maria Bartomeu.

Le média catalan ajoute que l'équipementier Nike aurait marqué le délai des négociations avec le futur sponsor maillot au mois d'octobre prochain. La direction blaugrana a déjà perdu un sponsor cet été : l'entreprise turque d'éléctroménager Beko, présente sur la manche gauche du maillot de la saison passée. Cupra, filiale de la société automobile Seat (déjà partenaire «automobile et mobilité» du club), se serait proposé pour le remplacer mais le Barça considérait l'offre (6 M€, trois de moins que son Beko) comme insuffisante et préférait attendre des propositions plus juteuses.