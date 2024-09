Serie A : la Juventus et Naples dos à dos

Suite de la 5e journée de Serie A ce samedi avec un choc entre la Juventus et le Napoli. Après un début de saison intéressant, la formation turinoise emmenée par son coach Thiago Motta espérait monter en puissance face à une équipe de Naples qui restait sur 3 victoires de suite en championnat. Sans Victor Osimhen parti en Turquie mais avec Lukaku à la pointe de l’attaque, les hommes d’Antonio Conte ont été peu inspirés.

La suite après cette publicité

Dans cette rencontre assez fermée, aucune des deux équipes n’a su faire la différence. La Juventus a monopolisé le ballon, en vain. Après 90 minutes, les statistiques étaient criantes : deux petits tirs cadrés (un de chaque côté) et donc aucun but. La Juventus et Naples se quittent sur un triste 0-0 qui ne fera pas parler. La Vieille Dame reste 4e à un point de son adversaire du jour.