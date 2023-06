Mercato : un premier coup dur pour l’OM

La suite après cette publicité

Un jour sans fin. Chaque été ou presque, l’Olympique de Marseille aborde le mercato dans la même position. Le club phocéen doit trouver un nouvel entraîneur. Cet été, il faudra donc dénicher le successeur d’Igor Tudor, qui a annoncé son départ avant la fin de la saison ce qui laisse du temps à Pablo Longoria et ses équipes pour le remplacer. Le président de l’OM doit aussi réaliser des ventes comme lui demande Frank McCourt chaque saison.

Cet été, plusieurs éléments sont donc susceptibles de changer d’air. Mattéo Guendouzi, Leonardo Balerdi ou encore Cengiz Ünder sont notamment concernés. Mais La Provence parlait récemment d’une dizaine de départs. Parmi ceux espérés, celui d’Arkadiusz Milik. Le Polonais a été envoyé en prêt cette saison du côté de la Juventus, qui a payé 2 M€ . Rapidement, il a été l’une des rares satisfactions des Piémontais.

La Juve met la pression sur l’OM

La presse italienne était même sûre que les Bianconeri allaient très vite lever son option d’achat fixée à 7 M€ (bonus non compris). Mais la tendance s’est peu à peu inversée. Ces derniers jours, les médias transalpins indiquaient que Milik (9 buts et 1 assists en 39 matches toutes compétitions confondues) pourrait ne pas être conservé. On évoquait même la possibilité qu’il rejoigne un autre club puisque la Lazio et des écuries allemandes ont tâté le terrain.

Ce vendredi, Tuttosport révèle que la Juve, qui a jusqu’à demain pour lever ou non l’option d’achat du Polonais, a mis un gros coup de pression à l’OM. Ainsi, on apprend que les dirigeants turinois veulent faire baisser le prix du joueur. On parle même d’un prix "discount". Un autre prêt est également une possibilité. Si Marseille n’accepte pas, l’attaquant s’en ira. La balle est dans le camp des Phocéens.