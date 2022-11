Shakhtar Donetsk : la future destination de Mykhaylo Mudryk se précise

La suite après cette publicité

Quel sera le prochain club de Mykhaylo Mudryk ? C'est la question que tous les amoureux du football se posen aujourd'hui. Considéré comme l'un des attaquants les plus prometteurs de sa génération, le buteur de 21 ans évoluant actuellement sous les couleurs du Shakhtar Donetsk n'a toujours pas fait son choix malgré les nombreuses convoitises (Arsenal, Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, Manchester City, PSG). «Les phares sont sur lui. Les Italiens apportent des propositions basses avec lesquelles nous ne nous asseyons même pas pour négocier. Il y a beaucoup de candidats anglais, il y a les Espagnols, les Français aussi, mais il faut maintenant le bon montant pour l'avoir», reconnaissait dernièrement Carlo Nicolini, directeur sportif adjoint du Shakhtar dans un entretien pour Calciomercato.

Fort de sept buts et sept passes décisives en treize matches toutes compétitions confondues avec la formation ukrainienne depuis le début de la saison, Mudryk incarne parfaitement l'ailier moderne. «Avec Mbappé, Leão et Vinicius, Mudryk est le joueur le plus fort dans ce rôle», assurait, en ce sens, Nicolini. Déjà rayonnant lors du précédent exercice, notamment sur la scène européenne, le natif de Krasnohrad dispose d'un profil à part entière. Doué techniquement, vif et précis aux abords de la surface adverse, le jeune ailier international ukrainien (8 sélections) est donc, logiquement, un talent ardemment convoité. Et la porte est ouverte. Selon les dernières informations de CBS Sports, le Shakhtar Donetsk serait toujours d'accord pour libérer son crack dès janvier prochain.

Arsenal idéalement placé pour enrôler Mykhaylo Mudryk

Malgré l'élimination en Ligue des Champions, le club ukrainien aurait même déjà prévenu Mykhaylo Mudryk qu’il pourrait quitter Donetsk lors de la prochaine fenêtre hivernale... si et seulement si la concurrence présente une offre convaincante. À ce sujet, les dirigeants de l'actuel deuxième de Premier League n'ont d'ailleurs aucune intention de brader la pépite des Jovto-Blakytni. «Est-ce que 40 millions d'euros suffisent pour l'acheter. Nous ne parlons pas pour ces chiffres. Pas même pour 50. À ce prix, nous n'appelons même pas le président pour lui faire l'offre. Nous valorisons Mudryk plus qu'Antony, de Manchester United, pour qui 100 millions d'euros ont été versés», lançait, en ce sens, le directeur sportif adjoint du Shakhtar. De quoi refroidir la liste des prétendants ? Rien n'est moins sûr... Toujours dans la course au titre en Angleterre et plus que jamais déterminé à renforcer, encore un peu plus sa ligne d'attaque, Arsenal serait toujours sur les traces de Mykhaylo Mudryk.

Une information récemment confirmée par The Independent, précisant que les Gunners suivaient également de près l’ailier d’Orlando City, Facundo Torres, âgé de 22 ans. Prêt à tout pour s'offrir la pépite ukrainienne, la formation dirigée par Mikel Arteta pourrait même passer à l’action dans les prochaines semaines pour éviter une surenchère de la concurrence. Une chose est sûre, les récentes déclarations d'Anatoliy Trubin, gardien et coéquipier de Mudryk au Shakhtar Donetsk, risquent, elles aussi, de renforcer cette rumeur de longue date. «J'aime qu'il se concentre uniquement sur lui-même, sur son jeu et celui de l'équipe. Les fans ne le voient pas vraiment. Personne ne voit ce qu'il fait en dehors du terrain de football. Toutes ces rumeurs de transfert ne l'affectent que de manière positive, car il aime ce qu'il fait. Et, dans l'équipe, nous pouvons lui dire, "bien, tu es déjà à Arsenal, allons-y tous !"», lançait ainsi le portier de 21 ans. De quoi faire d'Arsenal le favori incontestable pour arracher Mykhaylo Mudryk cet hiver ? Réponse lors du prochain mercato. Une chose est sûre, le sprint final est lancé et les Gunners semblent avoir pris un excellent départ.