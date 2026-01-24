Layvin Kurzawa a bien signé au Persib Bandung

C’est une information que nous vous révélions et qui avait surpris tout le monde. Libre de tout contrat, l’ancien joueur du PSG Layvin Kurzawa avait décidé de rebondir dans un club surprenant. Le latéral gauche français était en discussions avancées avec le club de Persib Bandung en Indonésie.

Et il y a quelques jours, nous vous révélions que le géant du continent asiatique, qui dispute la C1 cette saison, avait réussi à boucler ce joli deal. Selon nos informations, il ne manque désormais que l’officialisation. Layvin Kurzawa a bien signé son contrat et devrait être officialisé ce dimanche après le match de son équipe.