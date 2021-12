OL : Bruno Cheyrou nommé conseiller technique et directeur du recrutement

La page Juninho est définitivement tournée du côté de l'Olympique Lyonnais. Alors que le Brésilien a récemment annoncé son départ du club rhodanien, l'OL travaillait depuis pour le remplacer au poste de conseiller technique et directeur du recrutement du club. C'est désormais chose faite. Largement pressenti ces dernières heures, Bruno Cheyrou va donc assurer la succession, lui qui avait d'ailleurs été mis à l'écart des décisions depuis un différend avec le même Juninho.

L’ancien milieu de terrain âgé de 43 ans effectue ainsi un retour au premier plan dans le Rhône, lui qui avait été nommé à l’été 2020 responsable du recrutement suite au départ de Florian Maurice. «Je suis là pour apporter mon expertise et ma compétence dans mon domaine technique», a d'ailleurs confié, ce jeudi, le nouveau conseiller technique et directeur du recrutement masculin et féminin de Lyon. Un poste de directeur sportif sans en dire le nom donc...