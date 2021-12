OL : Bruno Cheyrou bientôt de retour à la tête de la cellule de recrutement

Alors que l’Olympique Lyonnais doit faire face aux conséquences des incidents qui ont eu lieu face à l’Olympique de Marseille, Juninho, directeur sportif du club depuis mai 2019, s’apprête à quitter le club. Mais le départ du Brésilien devrait profiter au moins à une personne : Bruno Cheyrou.

Alors qu’il avait été nommé à la tête de la cellule de recrutement il y a maintenant deux ans et demi, Juninho l’avait écarté pour avoir entamé des négociations avec Mamadou Sakho. D’après les informations de L’Équipe, Cheyrou devrait en effet retrouver son poste une fois le départ du Brésilien acté. Pour rappel, l'ancien milieu de terrain de l'OL devrait partir dans les prochaines semaines, et non à la fin de la saison.