À quoi ressemble la Saudi Pro League avant le coup d’envoi de la saison 2023/2024 ?

Champion en titre pour la première fois depuis 2009, Al-Ittihad devra assumer ce nouveau rôle face à des adversaires aux dents longues. Conservant ses Égyptiens comme Ahmed Hegazy en défense ou Tarek Hamed au milieu, la situation est différente pour son meilleur buteur Abderrazak Hamdallah. Suite à l’arrivée de Karim Benzema, son avenir est incertain et il pourrait plier bagage comme le Brésilien Bruno Henrique. Car oui, cet été, le mercato a été agité pour Al-Ittihad. Outre le Ballon d’Or 2022, N’Golo Kanté est arrivé de Chelsea et Fabinho a été recruté du côté de Liverpool. Deux éléments de qualités dans l’entrejeu ainsi qu’un jeune talent dans un couloir puisque Jota est arrivé en grande pompe du Celtic Glasgow. Sous la houlette de Nuno Espírito Santo, Al-Ittihad s’est donné les moyens pour rester au sommet.

La suite après cette publicité

Dauphin des Tigres la saison dernière Al-Nassr sera encore attendu au tournant grâce au quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo dans son effectif. Son duo avec Talisca risque encore de faire des étincelles tout comme l’apport à la création de Pity Martinez. Néanmoins, quelques joueurs de renoms sont venus améliorer l’effectif désormais coaché par Luis Castro. Dans l’entrejeu, le duo composé de Marcelo Brozovic et Seko Fofana promet. Le couloir gauche a aussi pris en qualité avec les arrivées d’Alex Telles et surtout de Sadio Mané qui est la deuxième star de cette équipe. Le club de Riyad dispose aussi de quelques internationaux saoudiens comme Abdulrahman Ghareeb, Sultan Al-Ghannam ou encore Abdulelah Al-Amri.

À lire

Mercato : trois portes s’ouvrent pour Eden Hazard

Al-Hilal pour revenir au sommet, Al-Ahli le promu ambitieux

Club le plus titré du pays avec 18 sacres, Al-Hilal avait perdu sa couronne après trois titres consécutifs. Seulement troisième, "la Vague Bleue" veut déferler sur le championnat avec les meilleurs joueurs locaux comme Saud Abdulhamid, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari ou encore Mohammed Al-Owais. N’oubliant pas l’accent national, Al-Hilal n’oublie pas les stars. Disposant de Moussa Marega, Michael et André Carillo comme joueurs étrangers vedette avant cet été, le club de Riyad a ajouté à son effectif Malcom (Zenit), Ruben Neves (Wolverhampton), Sergej Milinković-Savić (Lazio) et Kalidou Koublibaly (Chelsea). Un mercato à presque 180 millions d’euros qui pourrait même passer la barre des 200M€ si jamais Marco Verratti venait. Roi ayant perdu sa couronne, Al-Hilal veut revenir au sommet et a aussi choisi de faire revenir Jorge Jesus comme chef d’orchestre.

La suite après cette publicité

Enfin, le projet sûrement le plus excitant revient à Al-Ahli. Partant de plus loin, car champion de deuxième division suite à une étonnante relégation en 2022, "le club royal" aimerait bien retrouver sa couronne qui lui échappe depuis 2016. Auparavant portée par l’ancien joueur de Sochaux, Bastia et Montpellier Ryad Boudebouz, la formation saoudienne va pouvoir compter sur des renforts de poids. En attendant peut-être le Napolitain Piotr Zielinski, c’est Riyad Mahrez (Manchester City), Allan Saint-Maximin (Newcastle), Édouard Mendy (Chelsea), Franck Kessié (FC Barcelone) et Roberto Firmino (Liverpool) qui vont incarner ce projet. Le retour de prêt du Macédonien Ezgjan Alioski va aussi faire du bien à une équipe qui sera coachée par le technicien allemand Matthias Jaissle qui avait fait un travail colossal pendant deux ans avec Salzbourg.

Les outsiders

Décevant l’an dernier, Al-Ettifaq a relevé la tête sur la fin avec une septième place. Voulant remonter au classement, l’équipe saoudienne a misé sur un nouveau coach avec Steven Gerrard. Après un échec à Aston Villa, l’ancienne gloire de Liverpool s’offre un nouveau défi. Ramenant d’ailleurs son ancien coéquipier chez les Reds et successeur au brassard de capitaine Jordan Henderson en star de l’équipe, il peut s’appuyer aussi sur le défenseur central écossais Jack Hendry, mais aussi deux attaquants de qualité avec l’ancien Lyonnais Moussa Dembélé et le Suédois Robin Quaison qui avait fait des ravages lors de son passage à Mayence. Leader sur le début de saison avant de s’écrouler, Al-Shabab sera de nouveau un club ambition. Avec le maître à jouer Ever Banega, Gustavo Cuellar à ses côtés et plusieurs internationaux comme Hussain Al-Monassar, Fawaz Al-Sagour ou encore Moteb Al-Harbi, cette équipe dispose de solides arguments pour viser le podium et à minima un top 5.

La suite après cette publicité

Attention néanmoins à la perte du buteur Aaron Boupendza parti à Cincinnatti même si certaines rumeurs mènent à Alvaro Morata. Champions en 2013, les "Fils des Palmiers" d’Al-Fateh disposent de moyens moins importants que leurs concurrents, mais ont des arguments. Outre l’ex-Barcelonais Cristian Tello, le milieu offensif arménien Lucas Zelarayán arrive de Columbus Crew après trois saisons pleines en MLS et même s’il n’a pas le statut des stars internationales qui sont arrivées dans le championnat, il peut être une belle attraction. L’ancien Lyonnais Jason Denayer va aussi être un ajout utile pour la défense de l’équipe coachée par Slaven Bilic. À noter la présence de la star locale Firas Al-Buraikan en attaque. Club de première partie de tableau depuis de nombreuses années et cinquième lors de la dernière saison, Al-Taawoun s’est moins renforcé que la concurrence. Andrei Girotto (Nantes) tentera néanmoins d’apporter de la solidité à une équipe qui arrive souvent à tirer son épingle du jeu.

Les autres équipes

Promu en première division, Al-Hazem tentera de conserver sa place dans l’élite avec des internationaux africains comme le Tunisien Aymen Dahmen et le Comorien Faïz Selemani (ex Niort, Tours, Lorient et Ajaccio). Autre promu, Al-Okhood comptera beaucoup sur le jeune espagnol Alex Collado pour espérer rester dans l’élite tandis que le dernier promu Al-Riyadh a notamment récupéré l’ancien Auxerrois Birama Touré. Sauvé pour trois petits points, Al-Khaleej devrait encore batailler. Dans son effectif on peut noter la présence de quelques lusophones et de deux visages connus de la Ligue 1. L’ancien de Guingamp Pedro Rebocho et l’ancien Bordelais André Biyogo Poko. Aussi concerné par le bas de tableau, Al-Wehda s’appuiera notamment sur les Marocains Munir El Kajoui, Faycal Fajr et le Français Jean-David Beauguel.

La suite après cette publicité

Pour Al-Fayha qui vient de recruter le Zambien des Glasgow Rangers Fashion Sakala, il est difficile d’imaginer une présence en haut de tableau tout comme pour Al-Raed qui dispose dans ses rangs l’ancien Dijonnais Julio Tavares. Seulement douzième l’an dernier, Abha qui dispose de Felipe Caicedo en attaque, s’est renforcé avec Grzegorz Krychowiak (ex-PSG) et François Kamano (ex-Bordeaux) tandis que l’ancien sélectionneur de la Pologne Czeslaw Michniewicz est arrivé sur le banc. Actif cet été et neuvième la saison dernière, Al-Taee a misé sur Enzo Roco (ex Elche), Robert Bauer (ex St Trond) ou encore Virgil Misidjan (ex Twente) pour se maintenir en milieu de tableau. Enfin, le Damac FC et sa charnière 100% algérienne avec Farouk Chafaï et Abdelkader Bedrane tentera de faire au moins aussi bien que la huitième place de la saison dernière.