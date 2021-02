OM : quand Florian Thauvin rigole de la rumeur Real Madrid

A 28 ans et après bientôt sept ans et demi (entrecoupés de 6 mois à Newcastle) passés sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin se trouve à un tournant de sa carrière. Libre de tout contrat, l’ailier phocéen, qui a refusé l’offre de prolongation formulée par ses dirigeants cet hiver, ne devrait pas rester sur la Canebière. Annoncé dans le viseur de l’AC Milan et de Séville, le champion du monde 2018 a également été au coeur d’une étonnante rumeur.

Selon le média Defensa Central, Thauvin aurait été proposé au Real Madrid, mais les Merengues auraient refusé l’offre. Une information qui a fait réagir le principal intéressé sur le réseau social Twitter. « Ah bon ? Ptdrrr merci pour la rigolade en tout cas. »