LOSC : José Fonte se méfie

Il reste trois matches. Trois petits matches en Ligue 1 pour que les Lillois soient champions de France. En effet, après leur victoire contre Nice ce samedi soir (2-0), qui faisait suite à celle de Paris contre Lens (2-1), les Nordistes conservent un petit point d'avance. Ce n'est pas énorme, mais ça pourrait être suffisant. José Fonte se méfie quand même et l'a expliqué au micro de TF1 ce dimanche dans Téléfoot.

« Il n'y a pas de matches faciles, le foot est un sport illogique, il n'y a pas de logique dans le football. Comme jusqu'ici, on va se préparer de la meilleure manière, bien s'entraîner avec une organisation. Et dans le match, on va tout faire pour le gagner. Tout peut arriver, une blessure, un carton rouge... En ce moment, on a tous les joueurs disponibles, des attaquants en forme, il faut profiter de ça. Le derby, c'est le prochain. On dit ça depuis huit matches. Lens c'est important. C'est trois points, si on ne bat pas Angers ensuite, on ne pourra peut-être pas gagner le titre. Il y a le derby, il faut se préparer cette semaine, écouter ce que le coach veut et après c'est une autre finale », a déclaré le défenseur portugais de Lille.