FC Barcelone-Real Madrid : la nouvelle star du Clasico, c’est Jude Bellingham !

Il n’a que 20 ans mais en quelques mois seulement, il a réussi à devenir le nouveau roi de Madrid. Ce samedi, Jude Bellingham a encore frappé. Et pourtant, il était très attendu. Acheté pour plus de 100 millions d’euros cet été au Borussia Dortmund, l’international anglais avait bluffé son monde en réalisant un début de saison canon. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives sur ses 9 premiers matches de Liga, il était l’homme à tout faire du Real Madrid. Dans une équipe sans aucun attaquant de pointe, il s’occupait de faire trembler les filets et même en Ligue des Champions (3 buts et 1 passe décisive en 3 matches). Alors forcément, celui qui porte le numéro 5 d’un certain Zinédine Zidane était observé pour son premier Clasico face au FC Barcelone.

Et ce samedi après-midi, il est entré dans l’histoire. Après avoir été cadenassé par Gavi une bonne partie du match, il n’a eu besoin que d’un petit espace pour avoir le temps d’envoyer un missile dans la lucarne de ter Stegen depuis l’extérieur de la surface. Un but très important puisqu’il relançait complètement son équipe et puisqu’il lui permettait d’entrer dans l’histoire. En marquant pour son tout premier Clasico, Jude Bellingham est aussi devenu le premier joueur de l’histoire à marquer pour ses débuts en Liga, en Ligue des Champions et dans un Clasico donc. Mais cd n’était pas suffisant pour lui, bien au contraire. Dans les derniers instants de la rencontre, encore une fois, dans ce qu’on peut appeler le Bellingham time, il trouvait encore la faille pour le but de la victoire (2-1 score final). Son 10e but en 10 matches de Liga. Rien que ça.

Premier joueur du Real Madrid du 21e siècle à inscrire un doublé pour son premier match contre le FC Barcelone, Jude Bellingham est aussi rentré dans le cercle très fermé des joueurs ayant marqué 10 buts sur leurs dix premiers matches de Liga. Avec l’Anglais, seuls Romário en 1993-94, Ronaldo en 1996-97 et Lewandowski en 2022-23 ont réalisé cet exploit. Ce samedi, même ter Stegen n’a rien pu faire. Le portier allemand, au micro de DAZN, a reconnu que l’ancien joueur de Dortmund avait tout changé. «Je ne suis pas du genre à évaluer les joueurs de l’équipe adverse, mais il a marqué deux buts et a changé le cours du match pour Madrid. Il a changé la donne avec ses deux buts. Le Real Madrid n’a pas besoin de grand chose pour marquer. Nous n’avons pas su conserver le résultat en notre faveur.» Et ce n’est pas le seul à avoir reconnu la forme du joueur. «C’est un grand joueur, mais il est en état de grâce. Il a la balle, il a le rebond, mais il a aussi la foi et la confiance», a confié Xavi en conférence de presse.

Sur toutes les bouches après cette rencontre, Jude Bellingham a même réussi à choquer les dirigeants du Barça à l’image de Rafa Yuste, vice président du club catalan. «Le football est une affaire de détails et Madrid possède de très bons joueurs. Et dans ce cas, Bellingham a marqué un but d’une distance impressionnante. Je reste fidèle à mon équipe, nous avons de jeunes joueurs qui sont en train de grandir.» Et la performance de l’Anglais était évidemment suivie partout. Même Erling Haaland n’a pas pu s’empêcher de commenter la performance de son ancien coéquipier en story Instagram : «irréel cet homme». Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti a aussi profité de la conférence de presse pour mettre en avant son joueur.

Carlo Ancelotti est reconnaissant

Car le technicien italien peut remercier son joueur de l’avoir sauvé plusieurs fois cette saison. Sans ça, la rencontre n’aurait certainement pas basculé en sa faveur ce samedi. «Nous savons que Bellingham n’est pas un attaquant. Il peut marquer 20/25 buts mais ce n’est pas un buteur. Nous attendons des buts des attaquants, Vinicius, Rodrygo. Nous sommes tous surpris par le nombre de buts de Jude. Il est incroyable, extraordinaire. L’idée est d’essayer de rendre les joueurs plus à l’aise sur le terrain. La position dans laquelle Bellingham joue est la meilleure pour lui permettre d’atteindre la surface adverse, par conséquent, l’équipe doit s’organiser au niveau défensif. En seconde période, j’ai dit à Jude de marquer Gavi. Le classement de Bellingham au Ballon d’Or ? C’est un joueur qui fait beaucoup de différence. Sa position au Ballon d’Or ? Je ne sais pas. Je ne savais pas qu’il y avait une cérémonie du Ballon d’Or lundi et cela ne m’intéresse pas beaucoup. » En bref, ce samedi, Jude Bellingham est sur toutes les bouches et il est sans doute devenu la nouvelle star des Clasico. Car comme l’a signifié Vinicius Jr, sur ses réseaux sociaux après la rencontre, c’est une nouvelle génération qui porte désormais la Casa Blanca.