Barça-PSG : les supporters barcelonais caillassent le bus de leur équipe

Après un match aller remporté par le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes (2-3) la semaine dernière, les deux clubs recroiseront le fer ce mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys de Montjuïc. Une rencontre qui sent déjà bon les poudres entre des supporters qui ne cessent de se provoquer depuis plusieurs semaines. Alors que les supporters catalans ont craqué des fumigènes et des pétards tout en entonnant des chants aux abords de l’enceinte, une mésaventure a eu lieu à l’arrivée du bus du Barça.

En effet, en raison de l’épaisse fumée rouge qui masquait les rues autour du stade, les supporters barcelonais ont confondu le bus parisien avec le bus du Barça et ont donc commencé à lancer des projectiles sur le véhicule transportant les joueurs et le staff du FC Barcelone. Une scène un peu ridicule entre les fans et les membres de leur club favori.