Ligue des Champions : Chelsea sacrifie Benoit Badiashile dans sa liste pour les phases finales

Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, Datro Fofana. Tels sont les joueurs qui ont rejoint la Premier League et Chelsea lors de ce mercato hivernal. Un mercato XXL qui va permettre aux Blues de se renforcer considérablement pour le championnat mais aussi pour la Ligue des Champions qui arrive très rapidement avec une double confrontation face au Borussia Dortmund. Mais voilà, ce recrutement va faire des déçus pour la C1. Au début du mois de février, les clubs qualifiés pour les phases finales de la Ligue des Champions doivent fournir la liste des joueurs qui peuvent disputer la compétition. Problème, le club ne peut rajouter que trois nouveaux noms, même si ces derniers ont disputé le début de la compétition sous d’autres couleurs.

En d’autres termes, Chelsea a dû faire un choix entre Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos ou encore Datro Fofana. En réalité, il n’y avait que très peu de suspens pour Enzo Fernandez et Mykhaylo Mudryk puisque les Blues ont dépensé des sommes folles pour les récupérer. Sans surprise, les deux joueurs ont été inscrits dans la liste pour la deuxième partie de saison. Il y avait peu de doutes aussi concernant Datro Fofana, que Chelsea a essayé de prêter dans les dernières heures du mercato, ou Andrey Santos et Noni Madueke. Les trois joueurs ont été sacrifiés et ne disputeront pas la C1 cette saison. Les dirigeants devaient donc choisir entre l’ancien Monégasque Benoit Badiashile et le joueur prêté par l’Atletico de Madrid.

Benoit Badiashile et Aubameyang sacrifiés, Hakim Ziyech bien présent

Et Chelsea a tranché. C’est l’international français qui a été sacrifié pour la Ligue des Champions comme pressenti par la presse anglaise ces derniers jours. Malgré son arrivée pour quasiment 40 millions d’euros cet hiver, le défenseur de 21 ans est passé derrière Joao Felix, qui est un très gros atout offensif dans une équipe qui peine dans ce secteur depuis le début de saison. L’ancien Monégasque ne disputera donc pas la Ligue des Champions cette année et devra se contenter du Championnat jusqu’à la fin de saison.

En revanche, l’international marocain Hakim Ziyech est bien présent. Après son transfert avorté du côté du PSG, l’attaquant de 29 ans est de retour à Chelsea et sera bien disponible pour la Ligue des Champions. Ces derniers jours, la presse anglaise évoquait la possibilité que le Marocain soit écarté de la liste pour faire de la place à d’autres joueurs. En réalité, Chelsea a décidé d’écarter un autre attaquant : Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien du Barça n’entre pas dans les plans de son club qui a donc décidé de le retirer de la liste pour faire de la place aux jeunes qui ont gagné du temps de jeu ces dernières semaines. Graham Potter aura donc le choix en C1.