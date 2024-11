La grande prédiction du père de Lamine Yamal sur son avenir

Vainqueur du Trophée Kopa au mois d’octobre, Lamine Yamal a rappelé qu’il était fait d’un métal particulier. À 17 ans, le champion d’Europe continue d’enfiler les records de précocité comme des perles, et c’est le Barça qui se frotte les mains en ce début de saison. Une trajectoire vertigineuse, mais pas si surprenante, à en croire Mounir Nasraoui. Dans un entretien accordé à France Football, le père de Yamal lui a prédit un avenir encore plus doré.

« J’ai rapidement compris que c’était une étoile, que ce n’était pas un être humain comme les autres. Dès son plus jeune âge, il y avait un ballon dans sa poussette, explique-t-il. J’ai toujours eu foi en lui, je répétais sans cesse à mes amis qu’il allait devenir le meilleur joueur du monde, que c’était un diamant pur. Il doit rester le même, sur le terrain comme en dehors, et prendre du plaisir. Aujourd’hui, c’est un homme. Je lui ai dit ça l’autre jour et je n’ai pu retenir mes larmes. Je n’ai pas été surpris qu’il soit nommé au Ballon d’Or, vous n’avez vu que 20 % de ce qu’il est capable de faire. Pour moi, c’est un numéro 10, pas un ailier. Il a l’habileté et la mentalité pour évoluer dans l’axe, derrière l’attaquant, à l’instar d’un Zinédine Zidane. Vous verrez. Je me frotte les mains en pensant aux Ballons d’Or qu’il va gagner… »