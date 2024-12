Les tristes révélations de Ruud Van Nistelrooy sur son départ de Manchester United

Ruud Van Nistelrooy n’a pas encore totalement digéré son éviction de Manchester United. Très récemment nommé nouvel entraîneur de Leicester City, le technicien néerlandais est revenu sur son départ difficile des Red Devils. «Au moment où j’ai repris le poste intérimaire (ndlr : après le départ d’Erik ten Hag), j’ai dit que j’étais ici pour aider United et pour rester, et je le pensais. J’ai donc été déçu, vraiment déçu, et ça m’a fait mal de devoir partir», a expliqué l’ancien attaquant au micro de la BBC.

La suite après cette publicité

Alors que Ruud Van Nistelrooy aurait souhaité conserver une place dans le staff technique de Ruben Amorim, en tant qu’adjoint, il n’en a finalement pas été ainsi. «En fin de compte, j’ai compris parce que je comprends aussi le nouvel entraîneur. Je suis dans le football depuis assez longtemps et je me suis débrouillé. Je comprends», a assuré l’entraîneur de 48 ans, pas rancunier envers son successeur. Désormais du côté Leicester, le Batave veut tourner cette page et se concentrer sur le futur.