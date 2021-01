Premier League : Aubameyang et Arsenal corrigent Newcastle !

En pleine crise à la fin de l'année 2020, Arsenal avait su relever la tête pour réaliser une série de cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues. Invaincus depuis le 26 décembre, les Londoniens (11es) voulaient donc continuer sur la même dynamique ce lundi soir face à Newcastle lors de la 19ème journée de Premier League. Pour cela, ils devaient battre des Magpies qui restaient sur huit matches sans succès (15ème, 19 points). Mikel Arteta misait donc sur un 4-2-3-1 avec Lacazette en pointe pendant que Steve Bruce optait pour un 4-4-2.

Dès les premières minutes, les Gunners prenaient les commandes de la rencontre et se procuraient des occasions avec Aubameyang (8e) et David Luiz (14e), sans pour autant se montrer dangereux. Mais ils l'étaient beaucoup plus à la 15e. Décalé à droite, Bukayo Saka accélérait et envoyait un tir croisé dévié. Le ballon passait devant les buts et Aubameyang, en embuscade au deuxième poteau, tirait sur le poteau. En confiance, Arsenal poussait face à des Magpies qui tenaient la baraque derrière et réagissaient en contre avec Wilson et Almiron (24e).

Doublé pour Aubameyang

Mais les Gunners ne lâchaient rien et continuaient à tenter leur chance. Toutefois, ils manquaient de précision et de réussite dans le dernier geste à l'image d'Aubameyang, qui ne trouvait pas la faille (26e, 40e, 43e). Le score ne bougeait pas jusqu'à la pause (0-0). Au retour des vestiaires, Arsenal attaquait fort. Lacazette envoyait la première banderille à la 47e. Le Français, servi dans la surface, enchaînait avec une frappe dans un trou de souris. Mais Darlow repoussait sa tentative. Il ne pouvait rien à la 50e face à Aubameyang.

Lancé dans le dos de la défense part Partey, le Gabonais marquait d'un tir sous la barre transversale, après avoir pris le meilleur sur la défense adverse (1-0, 50e). Si Newcastle tentait de réagir avec Carroll (56e), les Gunners dominaient les débats et doublaient la mise avec Saka, trouvé en retrait dans la surface par Emile Smith Rowe (2-0, 60e). Puis Aubameyang signait un doublé, bien servi par un Cedric plutôt dans un bon jour (3-0, 77e). Les Londoniens poussaient jusqu'au bout face à des Magpies dans le dur et ils s'imposaient 3 à 0. Avec ce succès, Arsenal remonte à la 10ème place du classement, en attendant que d'autres équipes rattrapent leur(s) match(s) en retard.