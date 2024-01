SPL : un prince saoudien rêve d’attirer Kylian Mbappé

Déterminé à s’affirmer comme une puissance footballistique en devenir en prévision de la Coupe du monde 2034, l’Arabie saoudite a grandement chamboulé le quotidien des clubs européens en investissant massivement dans son championnat, la Saudi Pro League, et en attirant des noms ronflants du Vieux Continent (Karim Benzema, N’Golo Kanté, Sadio Mané, Neymar pour ne citer qu’eux) au moyen de salaires attractifs et divers avantages lors du dernier mercato estival. Si depuis l’ouverture du marché des transferts hivernal, les Saoudiens restent pour le moins silencieux, cela ne les empêche pas de rêver à d’autres grands noms du ballon rond, à l’image de Kylian Mbappé.

Lors d’une interview accordée au média Carré sur Youtube, le Prince Abdullah Saaad Abdulaziz Al Saud a confié qu’il espérait voir un jour la vedette parisienne évoluer en Saudi Pro League. «Bien sûr, nous l’aimons. Kylian Mbappé est un bon joueur, il est fort et j’espère le voir jouer en Arabie saoudite, dans n’importe quelle équipe de notre championnat», a-t-il d’abord affirmé avant de poursuivre de la sorte : «L’Arabie saoudite est maintenant le monstre du marché. Nous avons Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Nous avons un championnat fort et nous allons encore surprendre. Plus de stars vont venir. L’Arabie saoudite envisage de devenir la nation numéro 1 dans le football bientôt», a fini par conclure le membre de la famille royale saoudienne. Nul doute que ses déclarations en feront réagir plus d’uns à l’heure où plusieurs stars cherchent à fuir l’Arabie saoudite…