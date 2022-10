PSG : c'est tendu entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos !

La suite après cette publicité

Netflix va bientôt demander conseil au Paris Saint-Germain. Depuis le début de saison, le club de la capitale enchaîne les polémiques et les affaires les unes après les autres. La dernière concerne le feuilleton Kylian Mbappé. Remonté, l'international français estime que le PSG l'a trahi en ne tenant pas ses promesses alors qu'il a prolongé en mai dernier jusqu'en juin 2025. Mais le mercato raté a contrarié le joueur de 23 ans, qui doit gérer en parallèle des relations tendues avec certains coéquipiers dont Neymar. Mbappé, agacé aussi par son positionnement, n'en peut plus.

C'est en tout cas ce qu'a annoncé Marca hier. Une information que nous avons confirmé dans la foulée. Puis, nous vous avons révélé que Luis Campos, arrivé sur demande de KM7, souhaitait aussi s'en aller si jamais le champion du monde 2018 venait à partir cet hiver ou l'été prochain. Une nouvelle surprenante. Rapidement, le Portugais est sorti du silence sur Canal+ avant la rencontre face à Benfica pour annoncer qu'il se sentait très bien à Paris, où il occupe le rôle de conseiller football. Il est aussi intervenu pour évoquer le cas Mbappé.

Campos est sorti du silence

«On a des rumeurs de transfert tous les jours. C'est spécial, car c'est avant un match très important. C'est grave ! Je suis tous les jours avec lui, il ne m'a jamais parlé de cela. Le président ne m'a pas non plus parlé de cela. Avant un match comme cela, c'est grave de voir cette information. Je suis là pour démentir. Kylian Mbappé n'a informé personne pour partir du Paris Saint-Germain. On n'a jamais parlé de cela. J'ai trois ans de contrat pour le PSG, je travaille tous les jours pour que le club fasse quelque chose d'extraordinaire. On parle avec lui tous les jours, comme avec les autres. Tous les joueurs discutent avec nous. J'ai parlé du recrutement il y a un mois, nous, on travaille tous les jours pour faire une saison exceptionnelle. On est très content de travailler ici.»

Mais tout ne se passe pas vraiment comme prévu. Ce n'est pas un secret, Luis Campos, recruté pour son carnet d'adresses et sa capacité à faire de sacrés coups, a été déçu par le mercato. Il ne s'en est jamais caché. Ses relations avec Antero Henrique, chargé de mener les négociations, n'est pas du tout bonne. Mais Campos a aussi des problèmes avec Nasser Al-Khelaïfi. L'Equipe révèle que ce n'est pas le grand amour entre les deux hommes. Le quotidien sportif explique le président du PSG n'était pas forcément emballé à l'idée de recruter le Portugais après le départ de Leonardo.

Al-Khelaïfi n'en voulait pas

En effet, NAK n'a jamais digéré la brouille qu'il a eu en avril 2019 avec Luis Campos, alors qu'il était au LOSC à l'époque. Après la rencontre, Al-Khelaïfi avait pointé du doigt les arbitres et à ce moment-là, le Portugais avait lâché : «on n'est pas au Qatar ici». Les deux hommes avaient eu par la suite un vif échange. NAK ne l'a jamais oublié, lui qui n'a pas apprécié non plus que Campos travaille en coulisses pour que le Real Madrid signe Mbappé à l'été 2021. Mais le président parisien a dû céder et accepter la présence de Campos pour conserver Mbappé.

Toutefois, il a nommé Antero Henrique, dont il sait que Campos n'est pas fan, afin de garder la main. Quelques mois plus tard, Luis Campos, qui a eu gain de cause en recrutant Christophe Galtier alors que NAK voulait Thiago Motta, menace de s'en aller avant le début du prochain mercato d'hiver 2023 si son compatriote est toujours en poste. Et avec les envies de départ de Kylian Mbappé, plus rien ne retiendra le dirigeant lusitanien à Paris. Et difficile d'imaginer Nasser Al-Khelaïfi batailler pour le conserver coûte que coûte. La suite au prochain épisode. Toudoum.