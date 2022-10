PSG : Luis Campos veut aussi claquer la porte !

La suite après cette publicité

Séisme à Paris. L'annonce a fait l'effet d'une bombe sur la toile : Kylian Mbappé (23 ans) désire quitter le Paris Saint-Germain, et ce dès le mois de janvier. Comme annoncé par Marca et confirmé par nos soins, l'international français (59 capes, 28 buts) en a marre et souhaite claquer la porte du club de la capitale. La relation entre le Bondynois et la direction francilienne est rompue et le point de non-retour semble avoir été atteint du côté du Parc des Princes. KM7 a même la sensation d'avoir été trahi par le PSG, notamment sur le mercato, et regrette de ne pas être parti cet été.

Tout allait pourtant pour le mieux à Paris ces derniers mois. Depuis la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025, les Parisiens avaient attaqué la saison 2022-2023 pied au plancher. Toujours invaincus, tant en Ligue 1 qu'en Ligue des champions, les Rouge et Bleu réalisaient un début de saison quasi parfait sous la houlette de Christophe Galtier, le tout avec une MNM (Messi-Neymar-Mbappé) qui cartonnait tout sur son passage. Outre les tensions évoquées entre Mbappé et Neymar, la récente polémique du "#Pivotgang" résonne vraisemblablement comme une cassure.

Campos va suivre Mbappé et faire ses valises

Mais ce n'est pas tout. Pour ne rien arranger, Le Parisien explique que Luis Campos, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi depuis cet été, devrait lui aussi quitter le Paris SG dans les prochaines semaines si le champion du monde 2018 venait à s'envoler vers d'autres horizons. Ce que nous pouvons vous confirmer. Le dirigeant portugais de 58 ans est très attaché à l'attaquant français, qu'il connaît depuis qu'il a 14 ans. Selon nos informations, Luis Campos se rangera bel et bien du côté de KM7.

En plus de perdre l'un de ses meilleurs joueurs et leaders, la formation tricolore s'apprête donc (déjà) à dire au revoir à son dénicheur de talent, sur lequel le PSG comptait énormément. Reste maintenant à connaître la future destination de Kylian Mbappé, qui veut toujours rejoindre le Real Madrid. Mais aussi de savoir si NAK sera enclin à laisser filer l'ancien Monégasque, pour qui Antero Henrique réclamait pas moins de 400 M€ l'été dernier après sa prolongation nous a-t-on fait savoir. Le feuilleton est plus que jamais relancé, à quelques heures de la réception de Benfica en Ligue des champions.

