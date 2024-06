Le Rapid de Vienne veut boucler l’arrivée de Charly Keita

Encore en National avec Sedan il y a deux ans, Charly Keita fait aujourd’hui parler de lui en Belgique. Après un passage furtif à Clermont et après un prêt de courte durée en Suisse du côté du FC Biel-Bienne, il a finalement rejoint le Beerschot V.A. en deuxième division belge l’été dernier. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 28 rencontres de championnat cette saison avec la formation belge, l’attaquant de 25 ans a été un membre important de la montée du club en Jupiler Pro League. Une occasion pour Keita de se mettre en avant de la même manière.

La suite après cette publicité

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques semaines, son nom était lié à des formations allemandes, italiennes et françaises. Selon nos informations, le joueur et ses représentants sont en négociations avancées avec le Rapid Vienne. Le club qui dispute les préliminaires d’accesion à la Ligue Europa ne souhaite pas que la négociation traîne en longueur. De fait, d’ici au 31 août, le club autrichien aura six rencontres très importantes à disputer. Désormais, il faut que les clubs se mettent d’accord sur une indemnité de transfert pour l’attaquant franco-ivoirien.