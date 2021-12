Le Real Betis blinde Sergio Canales

Le Real Betis a officialisé ce mardi la prolongation de son milieu de terrain espagnol Sergio Canales pour quatre saisons supplémentaires. Avec 2 buts et 5 passes décisives en 21 matches toutes compétitions confondues (Liga et Ligue Europa), l'international espagnol (9 sélections, 1 but) participe au très bon début de saison des Verdiblancos, actuellement 3e du championnat et qualifié pour les barrages de la C3.

La suite après cette publicité

«Le joueur cantabrique est donc lié au club jusqu'en juin 2026. La clause de résiliation du joueur du Betis sera d'un milliard d'euros. (...) Joueur clé depuis son arrivée, le milieu de terrain n'a cessé d'accroître sa performance et son influence dans l'équipe, tant sur le terrain que dans le vestiaire, et est actuellement l'un des capitaines du Real Betis», peut-on lire dans le communiqué du club andalou.