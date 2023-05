Séville - Juventus : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Grande soirée d’UEFA Europa League sur Foot Mercato ! La Juventus Turin se déplace ce jeudi sur la pelouse du FC Séville, au stade Ramon Sanchez Pizjuan, dans le cadre des demi-finales retours de la compétition. Une rencontre prestigieuse et attendue entre deux formations qui n’ont pas réussi à prendre un avantage en vue de la finale lors de la manche aller à Turin. Et pour cause, malgré une nette domination dans le jeu et une plus grande maîtrise collective, le club andalou a concédé le match nul dans les dernières secondes de la partie face à une Vieille Dame accrocheuse (1-1). Vous l’aurez compris, le suspense est à son comble après ce scénario rocambolesque, pour le plus grand bonheur des fans de ballon rond. L’objectif est donc clair pour Bianconeri et Sévillans, se qualifier pour la finale de la C3 afin d’avoir la possibilité de remporter ce prestigieux trophée. Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h00.

Pour ce match retour, Massimiliano Allegri, privé de Paul Pogba pour cette fin de saison, mise sur la continuité en maintenant sa confiance en plusieurs cadres. Dans son traditionnel schéma articulé en 3-5-2, le technicien transalpin a décidé de titulariser Moise Kean en pointe, associé à Angel Di Maria. Absent au match aller, Gelson Bremer retrouve une place dans la défense à la place de Leonardo Bonucci, blessé. Le milieu de terrain est composé d’Adrien Rabiot, Nicolo Fagioli et Manuel Locatelli, tandis que les rôles de pistons sont occupés par Juan Cuadrado et Samuel Iling-Junior. Concernant la composition du FC Séville, José Luis Mendilibar aligne son système de jeu habituel, le 4-2-3-1. Positionné devant la défense où figure le tricolore Loïc Badé, Ivan Rakitic et Fernando auront la lourde tâche de tenir l’entrejeu bianconero. Positionné en pointe et buteur la semaine dernière, Youssef En-Nesyri sera épaulé par Lucas Ocampos, Oliver Torres et Bryan Gil.

Compositions des équipes :

FC Séville : Bounou - Navas, Badé, Gudelj, Acuna - Fernando, Rakitic - Ocampos, Torres, Gil - En-Nesyri.

Juventus : Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior - Di Maria, Kean.