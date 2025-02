OL - Reims : les compositions officielles

Ce dimanche, la 21e journée de Ligue 1 se poursuit avec notamment un duel entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims. A domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lucas Perri dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Nemanja Matic et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, George Mikautadze est accompagné dans les couloirs par Rayan Cherki et Ernest Nuamah.

De leur côté, les Champenois s’organisent dans un 3-4-3 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nhoa Sangui, Mory Gbane et Cédric Kipré. John Patrick et Valentin Atangana se retrouvent dans l’entrejeu avec Aurélio Buta et Sergio Akieme dans les rôles de pistons. En pointe, Oumar Diakité est soutenu par Junya Ito et Mamadou Diakhon.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Cherki, Tolisso, Nuamah - Mikautadze

Stade de Reims : Diouf - Sangui, Gbane, Kipré - Buta, Patrick, Atangana, Akieme - Ito, Diakité, Diakhon