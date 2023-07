AC Milan : Olivier Giroud a refusé l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

Au fur et à mesure que les jours s’égrènent, l’Arabie saoudite continue de mener son opération séduction aux quatre coins de l’Europe. Si certaines stars européennes ont d’ores et déjà cédé aux chants des sirènes émanant du Golfe persique, à l’image de Karim Benzema, Marcelo Brozovic et Sergei Milinkovic-Savic pour ne citer qu’eux, d’autres joueurs résistent encore et toujours aux avances saoudiennes. En France, le peuple parisien tremble à l’idée de voir leur vedette Kylian Mbappé être tentée par les pétrodollars saoudiens. Pour rappel, Al Hilal a récemment proposé une offre mirobolante au Paris Saint-Germain, que le club de la capitale a accepté d’étudier, pour l’attaquant français. Hormis le Parisien, un autre tricolore semble avoir fait les frais d’un intérêt similaire ces derniers temps.

Ce mercredi, le Corriere Della Sierra dresse l’inventaire de l’ensemble des joueurs évoluant dans le championnat italien qui ont refusé les annonces saoudiennes. Outre Ciro Immobile, Lautaro Martinez ou encore Piotr Zielinski, le média transalpin évoque le cas d’Olivier Giroud. Si l’identité du club saoudien n’a pas été divulguée, l’agent de l’actuel meilleur buteur de l’équipe de France, Michael Manuello, a révélé "qu’il avait été contacté par de nombreux intermédiaires, mais qu’Olivier Giroud avait dit non". À 38 ans, Olivier Giroud sort d’une saison accomplie avec 18 buts, 7 passes décisives en 47 apparitions (dont 38 titularisations) et a rempilé en avril dernier pour une saison supplémentaire avec le club lombard.

