Le PSG attend d’autres offres pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

300 millions d’euros, c’est la somme proposée par Al-Hilal pour recruter Kylian Mbappé. Le PSG a accepté cette proposition et autorisé le joueur à discuter avec les Saoudiens. Et d’après les informations publiées par AS, le clan KM7 échange avec le club de Saudi Pro League. Ce qui peut paraître étonnant puisque l’attaquant a toujours indiqué vouloir évoluer au plus haut niveau et gagner la Ligue des Champions. Mais un salaire de 700 millions d’euros, ça fait forcément réfléchir.

Ce mercredi, le Daily Mail révèle que le Paris Saint-Germain s’attend à recevoir d’autres propositions très onéreuses pour son joueur dans les prochains jours. Hier, on a appris que le FC Barcelone, Manchester United et Chelsea étaient hors course. En revanche, Tottenham, l’Inter Milan et le Real Madrid, qui discute indirectement avec le PSG, sont toujours là. Affaire à suivre…

À lire

PSG : le clan Mbappé discute avec Al-Hilal !