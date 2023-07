Mercato PSG : trois portes se ferment déjà pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le téléphone de Nasser Al-Khelaïfi n’arrête pas de sonner ces derniers jours. En effet, depuis que le PSG a décidé d’écarter Kylian Mbappé de la tournée estivale en Asie, le président reçoit de nombreux coups de fil. Ils viennent de clubs qui prennent la température concernant l’attaquant tricolore. Ce dernier n’a pas encore été officiellement placé sur le marché par Paris qui attend le 31 juillet pour connaître la décision finale du Français.

Plusieurs clubs ont tâté le terrain

Mais on imagine que ce sera le cas d’ici une semaine puisque KM7 campe sur ses positions et refuse de lever son option pour prolonger jusqu’en 2025. Cela, NAK et le PSG l’ont bien compris. Ils sont d’ailleurs déjà à l’écoute des offres pour le champion du monde 2018. Hier, ils ont d’ailleurs accepté la proposition de 300 millions d’euros formulée par Al-Hilal. Après l’échec du dossier Lionel Messi, les Saoudiens sont prêts à tout pour s’offrir Kylian Mbappé. Même à lui offrir un salaire de 700 millions d’euros par an.

À lire

Anne Hidalgo tacle le PSG pour Kylian Mbappé

Mais d’après Relevo, le joueur de 24 ans n’est pas intéressé pour le moment par un challenge en Saudi Pro League. Il préférerait rester sur le banc une année plutôt que d’y aller. Paris, qui n’exclut pas de prêter son joueur pour éviter de payer son salaire XXL, explore donc d’autres solutions en Europe. Tottenham, Manchester United, Chelsea et l’Inter Milan ont été cités comme des points de chute. L’Equipe a ajouté le FC Barcelone. Un club avec lequel un rendez-vous téléphonique entre présidents serait prévu.

La suite après cette publicité

Le Barça, MU et Chelsea hors course

Ce qui n’est pas la vérité si on se fie aux informations publiées par Marca, Sport ou encore Mundo Deportivo. Tous ces médias assurent que le Barça n’a pas l’intention de se placer pour recruter KM7. Financièrement comme administrativement, cela est impossible. De plus, le joueur a toujours manifesté son souhait de rejoindre le club rival. Les dirigeants blaugranas estiment que cette information est une stratégie de communication de la part du PSG afin de faire réagir le Real Madrid.

Outre le FC Barcelone, Manchester United n’est pas intéressé à l’idée de recruter le Bondynois. Le Manchester Evening News explique que le Français n’est pas du tout une cible des Red Devils cet été. Ce, même si les Anglais cherchent un attaquant. Mais ils ne veulent pas faire de folies. Une information confirmée par L’Equipe qui précise que Chelsea n’ira pas plus loin non plus. Une bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui a la voie libre et qui discute indirectement avec Paris.