Le PSG et le Real Madrid discutent enfin pour Kylian Mbappé

Tout le monde en parle. Ce mardi matin, Kylian Mbappé fait la une des principaux médias sportifs européens. En Italie, la Gazzetta dello Sport titre sur le salaire de 700 millions d’euros offert par Al Hilal au Français. De son côté, le Corriere dello sport a évoqué l’offre de 300 millions d’euros acceptée par Paris pour son "Mister Milliard". Idem en Angleterre ou en Espagne, où le cas KM7 fait toujours autant parlé. L’attaquant est en première page de Marca.

Les médias catalans, Sport et Mundo Deportivo, lui ont aussi accordé une place importante. En France, son visage s’affiche en première page de L’Equipe avec le titre "Faites vos jeux". Le quotidien sportif évoque le dossier Mbappé. Un feuilleton qui a connu un nouveau rebondissement hier. En effet, Skysports a révélé que les pensionnaires du Parc des Princes ont accepté une proposition de 300 millions d’euros de la part d’Al Hilal.

Des relations compliquées entre clubs

Mais pour le moment, on imagine mal le capitaine des Bleus s’envoler pour l’Arabie saoudite, bien que les chiffres dévoilés puissent faire tourner la tête. En cas de départ cet été, ce qui n’est pas le plan du joueur officiellement, l’idée est de rejoindre le Real Madrid. C’est le club qui fait rêver le footballeur de 24 ans depuis sa plus tendre enfance. Après plusieurs rendez-vous manqués, cette fois-ci pourrait être la bonne puisque Paris veut le vendre.

Mais Madrid ne s’est pas encore manifesté officiellement. Depuis plusieurs jours, la presse espagnole explique que Florentino Pérez patiente et joue la montre, en espérant récupérer le crack de Bondy à un prix plus abordable en fin de mercato quand la pression se fera plus forte sur le PSG. Une information confirmée par L’Equipe qui révèle que le PSG et le Real Madrid sont déjà en contact.

Paris et Madrid en contact

Mais les deux clubs, dont les relations se sont dégradées lors de la prolongation du joueur l’an dernier. Malgré tout, le contact a été renoué par le biais d’un intermédiaire chargé de tâter le terrain auprès des Franciliens, des Merengues et de KM7. Cela avait déjà été le cas il y a deux ans, quand le Real Madrid avait formulé des offres. Deux agents, un Belge et un Italien, avaient fait le lien entre les divers camps. Cet été, c’est donc la même chose. Les deux clubs discutent donc en coulisses et ont fait un premier pas pour apaiser les choses.

Ce, même si le PSG reste persuadé que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont déjà un accord avec le joueur pour juin 2024. Si Madrid veut Mbappé cet été, il faudra mettre la main au porte-monnaie. Mais selon AS, ce n’est pas un problème puisque le club ibérique, qui a 400 millions d’euros de côté, a les fonds nécessaires. Mais Florentino Pérez ne veut pas mettre une somme folle sur Mbappé. Le patron merengue va devoir se mettre d’accord avec Nasser Al-Khelaïfi, qui est prêt à tout pour se débarrasser de sa superstar.