PSG : le clan Mbappé discute avec Al-Hilal !

« Je vais très, très bien », a lancé un Kylian Mbappé tout sourire à la sortie du centre d’entraînement mardi, s’arrêtant une nouvelle fois pour signer des autographes aux supporters présents. L’attaquant français ne s’était jamais autant impliqué dans l’opération selfies, mais le bras de fer avec le PSG lui donne visiblement envie de mesurer sa popularité.

Le bras de fer justement a pris une tournure inattendue avec l’offre majestueuse d’Al-Hilal, prêt à débourser 300 M€ pour satisfaire le PSG et encore bien plus pour séduire Kylian Mbappé. D’un point de vue sportif, on peut douter de l’intérêt d’un tel transfert pour l’international français, attaché aux compétitions européennes et toujours en quête de nouveaux records. Mais si l’on en croit les dernières informations du journal As, « Mbappé flirte avec l’Arabie saoudite ».

Des discussions entre l’entourage de Mbappé et les dirigeants saoudiens

En effet, le quotidien pro-Madrid assure que l’entourage de l’attaquant a amorcé le contact avec l’Arabie saoudite. Preuve que l’offre démesurée fait réfléchir malgré tout. As précise d’ailleurs que les 700 M€ relayés ces derniers jours comprennent le montant du transfert pour le PSG et le salaire qui serait attribué à Mbappé. Des négociations auraient en tout cas débuté entre le clan Mbappé et les dirigeants saoudiens, en faveur du club d’Al-Hilal.

Mais l’unique chance de voir débarquer Mbappé en Arabie saoudite serait liée à la durée du contrat. Un contrat d’un an serait envisageable, puisqu’il ne remettrait pas en cause l’objectif initial, à savoir un départ au Real Madrid libre de tout contrat en 2024. Le club saoudien souhaite de son côté au moins 2 ans. Les discussions sont lancées, et le PSG regarde l’évolution d’un œil attentif, dans l’espoir aussi d’une prochaine offre madrilène…