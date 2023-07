Le PSG a accepté une offre de 300 M€ pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Il y a un an, Kylian Mbappé et le PSG décidaient de prolonger leur belle histoire d’amour débutée en 2017. Dragué par le Real Madrid, le Français a résisté aux avances de Florentino Pérez, prêt à faire de lui un nouveau Galactique. Il a décidé de rester à Paris pour continuer à grandir et écrire son histoire.

Un mariage qui a duré 6 ans

Un an plus tard, KM7 a cette fois-ci brisé le coeur des champions de France. Le 12 juin dernier, il a envoyé une lettre dans laquelle il annonce qu’il ne prolongera pas son bail au-delà de 2024. Touché, le PSG a été déçu et agacé. Puis, ces sentiments ont été remplacés par la colère.

À lire

JT Foot Mercato : l’OM est inarrêtable sur le mercato !

Nasser Al-Khelaïfi a menacé son joueur en indiquant que s’il ne prolongeait pas son contrat, il serait vendu cet été. Le joueur de 24 ans est resté ferme, bien décidé à continuer dans la capitale. Vendredi, il a donc appris qu’il ne participerait pas à la tournée estivale. Un acte qui marque un peu plus le divorce entre Paris et Mbappé.

La suite après cette publicité

Le PSG a dit oui à l’offre saoudienne

Ce lundi, on a d’ailleurs appris que le PSG est prêt à tout pour se séparer de lui, même envisager un prêt pour se délester de son gros salaire ou discuter avec un vieil ennemi comme le Barça. Les Culés figurent parmi les clubs sur le dossier comme l’Inter Milan, Manchester United, Chelsea et Al Hilal, qui veut s’offrir un gros coup après avoir raté Lionel Messi.

Ce sont d’ailleurs les Saoudiens qui ont dégainé les premiers avec une offre de 300 millions d’euros selon L’Equipe. CBS a ajouté que Mbappé, qui ne signerait que pour un an, toucherait un salaire de 700 millions d’euros. En cette fin d’après-midi, Skysports révèle que Paris a accepté l’offre d’Al Hilal. Les dirigeants français ont autorisé le club saoudien à discuter avec le Français. Mais difficile d’imaginer le Bondynois accepter cette offre astronomique, lui qui veut gagner la Ligue des Champions.