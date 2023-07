Mercato PSG : le FC Barcelone entre en scène pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Les stars et les paillettes, c’est terminé au PSG. Il y a un an, Nasser Al-Khelaïfi a tapé du poing sur la table en assurant publiquement que le club de la capitale ne recruterait plus de très grandes stars et que plus aucun traitement de faveur ne serait accordé. Un discours de façade puisque NAK et le Paris Saint-Germain ont offert un contrat XXL à Kylian Mbappé afin qu’il prolonge son contrat et ne rejoigne pas le Real Madrid.

Outre un salaire en or et diverses primes, le club français lui a aussi donné un immense pouvoir. En effet, le Français a pu faire venir certains proches, dont Luis Campos, tout en réclamant certains départs dont celui de Neymar. Un an plus tard, Al-Khelaïfi regrette d’avoir placé un joueur au-dessus de tout. Il a donc rectifié le tir en durcissant le ton avec KM7 quand il a appris qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de juin 2024.

Le Barça est là

Il est impossible pour lui de le voir s’en aller libre si jamais il n’étend pas son bail. Après lui avoir lancé un ultimatum publiquement, le club parisien a décidé de passer à la vitesse supérieure en l’écartant de la tournée estivale en Asie. Il a ainsi été envoyé avec les lofteurs du PSG. Mais Mbappé reste déterminé et fidèle à sa ligne de conduite. Le PSG fait donc tout pour s’en débarrasser cet été, puisqu’il a été annoncé qu’il sera sur le marché à partir du 31 juillet.

C’est même déjà le cas puisque plusieurs clubs, au moins 5 à en croire Sky Sports, ont contacté Paris afin de recruter KM7. Il y a parmi eux, des écuries de Premier League (Chelsea, Tottenham, MU). Le PSG est à l’écoute et n’exclut pas de prêter son joueur pour économiser son salaire astronomique. Mais une vente est toujours l’option prioritaire. D’ailleurs, Al-Hilal espère enrôler la superstar française. L’Équipe évoque une offre de 300 millions d’euros de la part de l’écurie saoudienne.

Le PSG a un rendez-vous avec les Culés

Paris n’est pas fermé. Mais le plus dur sera de convaincre le joueur, qui ne semble pas emballé. Il faudra la même force de persuasion pour le convaincre de rejoindre le FC Barcelone. L’Equipe indique qu’un rendez-vous téléphonique est prévu ce lundi entre le Barça, qui était déjà intéressé quand il jouait à Monaco, et le PSG, deux ennemis de longue date. Les deux clubs vont discuter de KM7. Les Culés, limités financièrement, voudraient inclure plusieurs joueurs dans le deal pour faire baisser la note.

Mais on voit mal comment les Catalans, qui ont dû faire une croix sur Lionel Messi pour des raisons financières notamment, pourraient recruter le Tricolore. D’autant que son rêve est de rejoindre le Real Madrid, le club ennemi. Malgré tout, les Blaugranas sont visiblement prêts à tenter le coup. Paris n’est pas contre écouter les Barcelonais. Preuve que le PSG est prêt à tout pour se séparer de Kylian Mbappé.