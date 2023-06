Mercato : deux clubs veulent faire des folies pour Yann M’Vila

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite est la nouvelle place forte du football. Après Cristiano Ronaldo cet hiver, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly et bien d’autres ont rejoint des écuries de Saudi Pro League cet été pour des sommes folles. Mais dans le Golfe, il n’y a pas que les Saoudiens qui veulent attirer des joueurs évoluant en Europe.

En effet, Dubaï souhaite également avoir des noms bien connus dans son championnat. D’ailleurs, deux clubs de l’émirat sont tombés sous le charme de Yann M’Vila. Un élément expérimenté qui présente en plus l’avantage d’être libre depuis la fin de son contrat à l’Olympiakos. Pourtant, les Grecs souhaitaient continuer l’aventure avec lui.

À lire

Cannes passe sous pavillon américain

Dubaï veut faire des folies pour M’Vila

D’après nos informations, ils lui avaient fait une très belle offre pour prolonger son contrat de trois saisons. Malgré son attachement au club du Pirée, l’international français aux 22 sélections (1 but) a décliné la proposition. À 32 ans, il souhaite relever un nouveau challenge. Ce que des écuries basées à Dubaï lui proposent. Selon nos informations, le FC Shabab Al-Ahli, club sacré champion sous les ordres de Leonardo Jardim, lui a fait une offre très importante.

La suite après cette publicité

Al Jazira n’en est pas encore à ce stade mais il y a des discussions sérieuses et une grosse proposition devrait vite arriver sur la table. D’autres écuries étrangères suivent aussi son cas de près. Après la France (Rennes, ASSE), la Russie (Rubin Kazan), l’Italie (Inter Milan), l’Angleterre (Sunderland) et la Grèce (Olympiakos), le natif d’Amiens pourrait découvrir une nouvelle destination. Le mercato est encore long et nul doute que d’autres clubs saisiront cette belle affaire disponible gratuitement.