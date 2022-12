Mercato : un nouveau club surprise fonce sur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

La saga CR7 continue. Depuis plusieurs mois, la star portugaise est au centre de tous les débats. L'été dernier, son possible départ de Manchester United a enflammé la presse mondiale. Mais finalement, l'ancien joueur du Real Madrid était resté chez les Red Devils, où il a connu un déclassement. Avant de s'envoler pour le Qatar et le Mondial, il a signé la fin de son aventure à MU en donnant une interview coup de poing à Piers Morgan. Un entretien où il s'est payé Ten Hag, MU, certains coéquipiers et consultants. Les pensionnaires d'Old Trafford ont officialisé son départ quelques jours après.

Libre, le chômeur le plus connu de la planète football est en quête d'un nouveau challenge. À bientôt 38 ans (il les aura le 5 février, ndlr), Cristiano Ronaldo n'a pas dit son dernier mot. Malgré des moments difficiles en club et en sélection, où il a perdu sa place de titulaire lors du Mondial, il veut continuer à jouer. Mais où ? Les possibilités ne sont visiblement pas nombreuses pour un joueur ayant pourtant remporté cinq Ballons d'Or et à la superbe carrière. Ces dernières semaines, plusieurs portes se sont fermées en Europe, notamment au PSG où Nasser Al-Khelaïfi a indiqué qu'il n'avait pas besoin d'une star supplémentaire.

Al-Sadd se place pour CR7

En revanche, le Moyen-Orient est plus que jamais prêt à l'accueillir. Depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite lui fait la cour. Al-Nassr serait d'ailleurs en discussions avec lui. De quoi faire plaisir à Rudi Garcia, entraîneur de l'équipe saoudienne. «Je pense que n'importe quel entraîneur serait ravi d'entraîner une grande star comme Cristiano et déjà en novembre 2021 j'étais très proche d'aller à Manchester United.» Mais la concurrence est féroce. Hier, Record a expliqué que le Qatar souhaitait aussi recruter CR7. Antero Henrique, directeur sportif de la Ligue du Qatar, a été missionné pour le faire venir.

Les deux hommes échangent alors que les relations entre le joueur né en 85 et son agent historique Jorge Mendes sont tendues. Ce mercredi, AS nous en dit plus sur le sujet et révèle même l'identité du club qatari qui veut enrôler Cristiano Ronaldo. Il s'agit d'Al-Sadd. Que ce soit économiquement, où un juteux contrat l'attendrait, ou sportivement, l'écurie, sacrée championne du Qatar l'an dernier et qui pointe à la 9e place cette saison, a des atouts. Il pourrait évoluer avec Santi Cazorla ou André Ayew. Mais le média ibérique assure que pour le moment CR7 n'a pas encore tranché, lui qui aimerait poursuivre au plus haut niveau pour continuer à marquer la planète foot.