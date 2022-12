Mercato : rien ne va plus entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes !

La suite après cette publicité

Un mois en enfer. Pour Cristiano Ronaldo, les dernières semaines ont été particulièrement agitées. Le 13 novembre, la première partie de son entretien avec Piers Morgan, au cours duquel il a massacré Erik ten Hag et Manchester United, a été diffusée. Une sortie médiatique coup de poing de la part du Portugais, qui a continué à sortir la sulfateuse pour détruire certains consultants ou encore ses anciens coéquipiers durant la suite de son entretien avec le journaliste anglais. Après avoir pris connaissance de l'ensemble de ces déclarations, les Red Devils ont officialisé la rupture de son contrat le 22 novembre.

Libre et prêt à relever un nouveau challenge, CR7 a laissé tout cela de côté pour se consacrer uniquement sur la Coupe du Monde. Mais là encore, tout ne s'est pas passé comme prévu. Titulaire lors des premières rencontres, l'ancien du Real Madrid n'a pas apprécié d'avoir été remplacé face à la Corée du Sud lors du dernier match de poules. Une attitude qui a déplu fortement à Fernando Santos, qui l'a mis sur le banc face à la Suisse (1/8e de finale) et face au Maroc (1/4 de finale). Entré en jeu, Cristiano Ronaldo n'a rien pu faire pour éviter la défaite de son équipe face aux Lions de l'Atlas samedi (1-0).

Tensions entre CR7 et son agent

Triste et déçu, CR7 a quitté le Mondial en larmes, lui qui a certainement joué sa dernière Coupe du Monde. Et s'il ne compte pas mettre un terme à sa carrière internationale, puisqu'il viserait une participation à l'Euro 2024, l'attaquant de 37 ans va pouvoir se consacrer sur son avenir à court terme. Sans club, le chômeur le plus connu de la planète football a de sérieuses touches en Arabie Saoudite, où Al-Nassr tente de le recruter. Mais le Qatar, par le biais d'Antero Henrique (directeur sportif de la Ligue du Qatar), essaye de le convaincre de venir. Les deux hommes négocient selon les informations de Record.

Et Jorge Mendes dans tout cela ? Agent historique de CR7, le super agent, dont l'écurie est l'une des plus belles au monde, a toujours avancé main dans la main avec le joueur né en 85. Mais ce mardi, AS révèle que les relations entre eux se sont particulièrement refroidies ces derniers temps alors que le mercato ouvre ses portes dans une quinzaine de jours. «La tension monte ces derniers jours», précise d'ailleurs le média ibérique. Les deux hommes, qui se considèrent un peu comme un père et son fils, ont déjà eu des brouilles par le passé, notamment lors du départ du footballeur lusitanien de la Juventus.

Le joueur de 37 ans n'écoute plus exclusivement Mendes

Mais les choses s'étaient finalement arrangées. Dernièrement, il y a eu de nouvelles frictions entre CR7 et son agent. Depuis plusieurs mois, ce dernier lui cherche un point de chute digne de ce nom. L'été dernier, il avait discuté avec le Bayern Munich ou encore Chelsea. Mais il n'était pas parvenu à le sortir de MU, même s'il avait tenté un coup de poker en tentant de placer Victor Osimhen chez les Mancuniens pour ouvrir la porte de Naples à CR7. Son plan avait échoué. Cet hiver, Jorge Mendes va devoir mettre les bouchées doubles pour caser son client le plus prestigieux. Mais sa mission ne sera pas simple.

CR7 sort d'une première partie de saison où il a peu joué en club et où son comportement envers Erik ten Hag et Manchester United n'a pas toujours été apprécié. Même chose en sélection où ses récentes tensions avec Fernando Santos n'ont pas plaidé pour lui. À cela, AS rajoute que l'agent doit composer avec les exigences salariales de son poulain. Malgré tout, il aurait une option intéressante sur la table pour Cristiano Ronaldo, qui discute avec d'autres acteurs du monde du foot au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite comme au Qatar. Cela confirme qu'il y a bien "une fissure" avec Mendes selon AS puisque le joueur n'écoute plus seulement son représentant historique. Si Record indique qu'il est sur le dossier Al-Nassr, le média espagnol assure de son côté qu'il n'est pas mêlé à ces propositions en or. La suite au prochain épisode.