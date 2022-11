Manchester United annonce le départ de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo et Manchester United, c'est officiellement terminé. Alors que la Coupe du monde 2022 a débuté le week-end dernier, l'actualité sportive avait été marquée par l'interview de Cristiano Ronaldo parue cette semaine dans la presse britannique. Au cours d'un long entretien diffusé en deux parties, le buteur portugais avait longuement critiqué son club de Manchester United, ainsi que son entraîneur, Erik ten Hag.

«Je ne cache pas que la relation avec le coach n'est pas bonne. Je suis honnête. Il ne me respecte pas de la façon dont je le mérite. L’entraîneur n’avait pas de respect pour moi. C’est pourquoi la relation est comme ça. Il n’arrête pas de dire dans la presse qu’il vient me voir, qu’il m’aime blablabla. Mais ce n’est que pour la presse. Cent pour cent. Si tu n’as pas de respect pour moi, je n’aurai jamais de respect pour toi», avait notamment avoué CR7.

Une déclaration qui semblait mettre fin à la relation entre le quintuple Ballon d'Or et les Red Devils. Dans un communiqué ce mardi, le club de Manchester a annoncé que «Cristiano Ronaldo quitte Manchester United d'un commun accord, et avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux séjours à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, bonne chance pour l'avenir».

«Tout le monde à Manchester United reste concentré sur la poursuite des progrès de l'équipe sous les ordres d’Erik ten Hag et sur le fait de travailler ensemble pour réussir», est-il ajouté. Alors que Cristiano Ronaldo retrouvera les terrains jeudi, pour l'entrée en lice du Portugal face au Ghana (17h00), pendant le Mondial 2022, le buteur, maintenant libre de tout contrat, sera évidemment scruté pour cet événement. Difficile de dire encore de quoi sera fait l'avenir de CR7, alors qu'une fin de carrière en Europe n'est pas à exclure.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC